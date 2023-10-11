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Алексей Лихачев: Современный индустриальный парк - парк с зелёными зонами

Новости
Алексей Лихачев: Современный индустриальный парк - парк с зелёными зонами


Директор управляющей компании "Столыпинского индустриального парка" рассказал об ориентированности проекта на экологию. В частности, предусмотрено строительство очистных сооружений для ливневых стоков. На это выделено 300 млн рублей.

В Парке будет создана рекреационная зона, которая отделит прогулочную от производственных площадок. В рекреационной зоне могут разместиться летний кинотеатр, детские и спортивные площадки. Итоговый вариант наполнения определят сами жители путем голосования.