Алексей Лихачев: Современный индустриальный парк - парк с зелёными зонами

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Директор управляющей компании "Столыпинского индустриального парка" рассказал об ориентированности проекта на экологию. В частности, предусмотрено строительство очистных сооружений для ливневых стоков. На это выделено 300 млн рублей.В Парке будет создана рекреационная зона, которая отделит прогулочную от производственных площадок. В рекреационной зоне могут разместиться летний кинотеатр, детские и спортивные площадки. Итоговый вариант наполнения определят сами жители путем голосования.