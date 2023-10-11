Более 2700 школьников посетили профориентационный квест

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Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» подвел предварительные итоги сезона. Их озвучил руководитель федеральной программы Иван Есин на III Всероссийском Форуме классных руководителей, который прошел в Москве 3-7 октября 2023 г. По его словам востребованность проекта по всей стране превзошла все ожидания. Бесплатная цифровая платформа по профориентации по показателям посещаемости стала центральной в России. Только за месяц зафиксировано более 55 миллионов просмотров платформы bvbinfo.ruВ Саратовской области проект представлен в формате мультимедийной выставки-квеста «Лаборатория будущего» на площадке Исторического парка «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум» ГАУ ДПО «СОИРО», кроме того для школьников проводятся промышленные экскурсии на предприятия и профессиональные пробы.В новом сезоне Всероссийского проекта «Билет в будущее» принимают участие более 13 тысяч саратовских школьников и более 800 педагогов-навигаторов региона. Профориентационный квест «Лаборатория будущего» в саратовском Историческом парке в 2023 году посетили уже более 2700 обучающихся. Стать участниками федерального проекта могут ученики 6-11 классов с помощью педагогов-навигаторов. Регистрацию на мероприятия осуществляет региональный оператор проекта — ГАУ ДПО «Саратовский Областной Институт Развития Образования». Дополнительная информация по телефону: (8452) 28-25-23 (доб.105). Участие в проекте – бесплатное.«Важно отметить, что 2023 год насыщен событиями. В федеральном законодательстве появилось понятие профориентации. С 1 сентября был запущен профориентационный минимум, цифровым ядром которого стала наша платформа «Билет в будущее». Также стартовал курс по внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», для которого нашей командой был разработан Конструктор будущего. На данный момент цифры таковы: профориентационные уроки за сентябрь посмотрели более 55 миллионов раз, уникальными посетителями стали 4 миллиона человек и 1,5 миллиона школьников прошли профориентационную диагностику», – рассказал Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов (федеральный оператор проекта).На еженедельных занятиях профориентационного курса «Россия – мои горизонты» российские школьники и их родители узнают о перспективах развития рынка труда, о востребованных профессиях, об изменениях системы СПО и о ключевых проектах страны. Иван Есин подчеркнул базовую задачу курса, которая состоит в том, чтобы «дети узнали об индустриализации России, об изменениях во всех сферах, требующих новых кадров». После руководитель проекта «Билет в будущее» попросил высказаться о том, как проходит курс, какие есть достижения и трудности педагогов от Сахалина до Краснодара. Организаторы приняли в работу предложения учителей и поблагодарили за искреннее участие в судьбе каждого ребенка.Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконуре по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 2021 года оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов.За два года участниками проекта «Билет в будущее» стали 2,9 миллионов школьников и более 50 000 педагогов вошли в пул навигаторов проекта. С 1 сентября 2023 года на базе «Билета в будущее» Минпросвещения России внедрил во всех российских школах единую модель профориентации обучающихся – профориентационный минимум (профминимум) для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Все школьники России каждый четверг учебного года изучают профориентационный курс «Россия – мои горизонты», реализующийся как внеурочная деятельность профориентационного минимума.Цифровая платформа проекта: bvbinfo.ru