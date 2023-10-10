Донор из Саратовской области установил рекорд России

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«Трусаков Михаил Михайлович стал Почётным донором России в возрасте 20 лет 5 месяцев и 28 дней, сдав нужное количество компонентов крови: всего сдал 40 раз (5 донаций крови, 20 - тромбоциты, 15 - плазма). Это рекорд России, который установил житель Саратовской области. Отмечу, что Михаил является Почётным донором в третьем поколении», - сообщил руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр социальных проектов «Донор Волга» Сергей Замчалов.Предыдущий рекорд России принадлежал москвичу Максиму Михайлову, который стал Почётным донором России в 21 год 3 месяца 22 дня.