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Донор из Саратовской области установил рекорд России

Новости
Самым молодым Почётным донором России стал саратовец Михаил Трусаков.
Донор из Саратовской области установил рекорд России



«Трусаков Михаил Михайлович стал Почётным донором России в возрасте 20 лет 5 месяцев и 28 дней, сдав нужное количество компонентов крови: всего сдал 40 раз (5 донаций крови, 20 - тромбоциты, 15 - плазма). Это рекорд России, который установил житель Саратовской области. Отмечу, что Михаил является Почётным донором в третьем поколении», - сообщил руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр социальных проектов «Донор Волга» Сергей Замчалов.

Предыдущий рекорд России принадлежал москвичу Максиму Михайлову, который стал Почётным донором России в 21 год 3 месяца 22 дня.