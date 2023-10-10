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В Саратове поддержали новые выплаты участникам СВО

Новости
Председатель Саратовской городской думы, председатель областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Сергей Овсянников прокомментировал введение новых выплат участникам СВО.

В Саратове поддержали новые выплаты участникам СВО

Напомним, военным пенсионерам, участвующим в СВО, выплатят стопроцентную компенсацию пенсионных выплат. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Любые такие решения, которые принимаются по компенсациям, по выплате доплат, по выделению льгот, они, конечно, приветствуются. Это сегодня, на мой взгляд, самое правильное решение, потому что именно эти люди должны сегодня получать дополнительное материальное вознаграждение», - заявил Овсянников.

Он выразил уверенность, что это станет хорошим стимулом.

«Был бы я помоложе, я бы тоже пошел служить, потому что за плечами многолетняя служба в армии, в других силовых структурах. И та любовь к Родине, то желание, которое сегодня есть у нас, у старшего поколения, оно неизгладимо, оно непобедимо. Поэтому я считаю, что это очень правильное и нужное решение», - отметил председатель гордумы.

В Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту. Узнать подробности можно на горячей линии 117; в пунктах отбора (по месту жительства); в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон 8 (8452) 38-19-20; на сайте службапоконтракту.рф; через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале «Госуслуги».