Саратовская область готовится принять общее собрание Совета музеев ПФО

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Совет музеев Приволжского федерального округа был создан в 2016 году с целью координации деятельности музейного сообщества ПФО и организации его взаимодействия с органами муниципальной и государственной власти, а также с общественными объединениями. В его состав входит более 80 музеев из 14 регионов ПФО. В разные годы общие собрания проходили в Ульяновске, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле.- Участниками общего собрания станут директора и сотрудники музеев Приволжского федерального округа, приглашенные эксперты из федеральных музеев, представители региональных исполнительных органов власти в сфере культуры, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - На собрании 2023 года в состав сообщества будут приняты новые музеи. Кроме того, будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства музейных работников в регионах Приволжского федерального округа за 2022 год.Деловая программа ежегодной встречи представителей музеев включает обмен опытом в создании экспозиций и выставок, посвященных участникам СВО, представление лучших практик реализации федеральных программ – проекта «Пушкинская карта» и национального проекта «Культура», вопросы привлечения дополнительных источников финансирования в музей, науки в музее и музейного туризма.В ходе форума будет подписан ряд соглашений между музеями ПФО о сотрудничестве по различным направлениям музейной деятельности.В рамках культурной программы состоятся презентации выставок «Великая Отечественная война в произведениях художников Донбасса» Донецкого республиканского художественного музея и «Т. Евсеев. Всегда на связи» национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, открытие фотовыставки с подведением итогов VII межрегионального фестиваля – фотоконкурса «Экология – Безопасность – Жизнь», а также выставки «Павел Кузнецов. По направлению солнца. Пространство символизма», посвященной 145-летию П.В. Кузнецова.