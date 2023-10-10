В области работают «горячие линии» по вхождению в отопительный сезон

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В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха в Саратовской области постепенно начинается отопительный сезон.Под особым контролем находятся соцобъекты с круглосуточным пребыванием людей, а также школы, детские сады и интернаты.По поручению Губернатора области Романа Бусаргина в области активизирована работа «горячих линий» по вопросам пуска отопления на объекты социальной сферы и в многоквартирные дома.Информацию по включению отопления можно уточнить в министерстве строительства и ЖКХ области по телефону 8 (8452) 74-00-47, а также по телефонам в муниципальных районах области.