Студентка Саратовского областного колледжа искусств выступила на сцене Большого театра России

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С 1 по 10 октября в Москве проходит традиционный XX Музыкальный фестиваль Владимира Спивакова «Москва встречает друзей».Это самый масштабный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проводится на лучших концертных и выставочных площадках Москвы и Московской области.В фестивале принимают участие дети, проявившие талант в самых разных видах искусства: музыке, театре, живописи, танцах.Студентка III курса Саратовского областного колледжа искусств Юлия Суликова в рамках Фестиваля выступила на сцене Бетховенского зала Государственного академического Большого театра России.Юлия учится на специальности Инструментальное исполнительство в классе преподавателя Камиллы Бадалян. Скрипачка стала победительницей престижных музыкальных конкурсов и в этом году занесена на Доску успеха молодежи Саратовской области.