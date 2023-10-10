10 октября 2023 ВТОРНИК
Новости
17:01 | 10 октября
В области работают «горячие линии» по вхождению в отопительный сезон
16:28 | 10 октября
Донор из Саратовской области установил рекорд России
16:03 | 10 октября
Студентка Саратовского областного колледжа искусств выступила на сцене Большого театра России
15:42 | 10 октября
В Саратове поддержали новые выплаты участникам СВО
15:38 | 10 октября
В рейтинге экспортеров жестяных банок предприятие Всероссийского общества слепых заняло 2 место
15:01 | 10 октября
Для молодёжи Саратова организовали масштабное просветительское мероприятие
14:00 | 10 октября
Федеральный проект «Профессионалитет»: Единый день открытых дверей в Саратовской области
13:02 | 10 октября
Специалисты областной комиссии по делам несовершеннолетних поделились опытом работы
12:00 | 10 октября
Еланский конный завод удостоен золотой медали «Золотой осени-2023»
11:00 | 10 октября
Инвестор готов вложить в новое производство 45 миллиардов рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для молодёжи Саратова организовали масштабное просветительское мероприятие

Новости
Для молодёжи Саратова организовали масштабное просветительское мероприятие

На площадке Исторического парка «Россия – Моя история» состоялось мероприятие Российского общества «Знание» «Саратов – территория возможностей».

«Российское общество «Знание» - это организация, которая ценит знание и стремится сделать его доступным для всех. Она объединяет молодых людей, ученых, общественных деятелей, которые стремятся изменить мир вокруг себя, сделать его лучше и справедливее. Вместе они могут достичь большего - вдохновлять, обучать, поддерживать и приносить новые идеи в общество», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.

Участниками просветительского интенсива стали воспитанники движения «Гвардейская смена», участники отряда «Вектор», объединения «Беркут», РДДМ, а также обучающиеся образовательных организаций города.

Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Саратовской области, профессор Саратовского государственного университета, д.ю.н., профессор Юрий Варфоломеев обратил внимание молодежи на роль знаний и просвещения в условиях новых вызовов. Директор Саратовского филиала Общества «Знание» ознакомила участников встречи с проектами организации и призвала активно участвовать в проектах.

Завершилась встреча мастер-классом по ораторскому искусству от главного координатора проекта «Школа Семейного Театра», члена Союза Театральных Деятелей РФ Антона Кузнецова.

«Молодежь – это будущее нашего общества. Это динамичное и энергичное поколение, которое имеет огромный потенциал и способности. И для полного раскрытия своих возможностей, ей необходима поддержка со стороны государства. Наша задача состоит в том, чтобы поддержать потенциал молодёжи, реализовать мечты и внести вклад в развитие нашей страны», – отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание», к.ю.н. Алина Анисимова.

7 октября ко Дню рождения Президента лекторы Общества «Знание» запустили эстафету #ЗнаниесПрезидентом и поздравили Владимира Путина, последовав его же наставническому примеру – поделились своими знаниями с молодыми людьми в разных регионах страны.