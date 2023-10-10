Для молодёжи Саратова организовали масштабное просветительское мероприятие

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На площадке Исторического парка «Россия – Моя история» состоялось мероприятие Российского общества «Знание» «Саратов – территория возможностей».«Российское общество «Знание» - это организация, которая ценит знание и стремится сделать его доступным для всех. Она объединяет молодых людей, ученых, общественных деятелей, которые стремятся изменить мир вокруг себя, сделать его лучше и справедливее. Вместе они могут достичь большего - вдохновлять, обучать, поддерживать и приносить новые идеи в общество», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.Участниками просветительского интенсива стали воспитанники движения «Гвардейская смена», участники отряда «Вектор», объединения «Беркут», РДДМ, а также обучающиеся образовательных организаций города.Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Саратовской области, профессор Саратовского государственного университета, д.ю.н., профессор Юрий Варфоломеев обратил внимание молодежи на роль знаний и просвещения в условиях новых вызовов. Директор Саратовского филиала Общества «Знание» ознакомила участников встречи с проектами организации и призвала активно участвовать в проектах.Завершилась встреча мастер-классом по ораторскому искусству от главного координатора проекта «Школа Семейного Театра», члена Союза Театральных Деятелей РФ Антона Кузнецова.«Молодежь – это будущее нашего общества. Это динамичное и энергичное поколение, которое имеет огромный потенциал и способности. И для полного раскрытия своих возможностей, ей необходима поддержка со стороны государства. Наша задача состоит в том, чтобы поддержать потенциал молодёжи, реализовать мечты и внести вклад в развитие нашей страны», – отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание», к.ю.н. Алина Анисимова.7 октября ко Дню рождения Президента лекторы Общества «Знание» запустили эстафету #ЗнаниесПрезидентом и поздравили Владимира Путина, последовав его же наставническому примеру – поделились своими знаниями с молодыми людьми в разных регионах страны.