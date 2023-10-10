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Федеральный проект «Профессионалитет»: Единый день открытых дверей в Саратовской области

Новости
Федеральный проект «Профессионалитет»: Единый день открытых дверей в Саратовской области


21 октября в нашем регионе пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с проектом, узнать все о возможностях обучения по образовательным программам в кластерах:

▪️«Машиностроение» (базовой образовательной организацией стал Энгельсский промышленно-экономический колледж);
▪️ «Сельское хозяйство» (базовой образовательной организацией стал Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова);
▪️ «Педагогика - регион 64» (базовой образовательной организацией стал Вельский педагогический колледж имени Ф. И. Панферова);
▪️ «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве» (базовой образовательной организацией стал Балашовский техникум механизации сельского хозяйства).

Также ребятам расскажут о возможностях трудоустройства на передовые отраслевые предприятия региона по окончании обучения по образовательным программам.

В рамках Дня открытых дверей пройдут:

19 октября 2023 г. в 16.00 Областное родительское собрание, проводимое министерством образования Саратовской области совместно с представителями (участниками) созданных на территории Саратовской области образовательно-производственных кластеров в онлайн формате. Ссылка для подключения: https://telemost.yandex.ru/j/45085236428738081464882950748737465241;

Экскурсии в формате профессиональных проб, которые состоят из интерактивных посещений площадок предприятий, входящих в состав Кластера, проводимые представителями работодателя.

Комплексные профильные мероприятия по профессиональной ориентации на базе образовательных организаций кластера (формат оффлайн) в виде мастер-классов, встреч с ведущими специалистами реального сектора экономики, викторин, тематических конкурсов, посещения лабораторий, музеев.

Всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», проводимый с участием амбассадоров Профессионалитета.