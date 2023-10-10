Федеральный проект «Профессионалитет»: Единый день открытых дверей в Саратовской области

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21 октября в нашем регионе пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с проектом, узнать все о возможностях обучения по образовательным программам в кластерах:▪️«Машиностроение» (базовой образовательной организацией стал Энгельсский промышленно-экономический колледж);▪️ «Сельское хозяйство» (базовой образовательной организацией стал Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова);▪️ «Педагогика - регион 64» (базовой образовательной организацией стал Вельский педагогический колледж имени Ф. И. Панферова);▪️ «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве» (базовой образовательной организацией стал Балашовский техникум механизации сельского хозяйства).Также ребятам расскажут о возможностях трудоустройства на передовые отраслевые предприятия региона по окончании обучения по образовательным программам.В рамках Дня открытых дверей пройдут:19 октября 2023 г. в 16.00 Областное родительское собрание, проводимое министерством образования Саратовской области совместно с представителями (участниками) созданных на территории Саратовской области образовательно-производственных кластеров в онлайн формате. Ссылка для подключения: https://telemost.yandex.ru/j/45085236428738081464882950748737465241;Экскурсии в формате профессиональных проб, которые состоят из интерактивных посещений площадок предприятий, входящих в состав Кластера, проводимые представителями работодателя.Комплексные профильные мероприятия по профессиональной ориентации на базе образовательных организаций кластера (формат оффлайн) в виде мастер-классов, встреч с ведущими специалистами реального сектора экономики, викторин, тематических конкурсов, посещения лабораторий, музеев.Всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», проводимый с участием амбассадоров Профессионалитета.