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Специалисты областной комиссии по делам несовершеннолетних поделились опытом работы

Новости
Специалисты областной комиссии по делам несовершеннолетних поделились опытом работы


Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Юлия Васильева и ответственный секретарь межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области Ирина Мишина приняли участие в межрегиональном семинаре-совещании по совершенствованию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Новороссийске в качестве экспертов.

Участниками семинара стали представители системы профилактики и безнадзорности правонарушений Ставропольского и Краснодарского краев, а также председатель межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая.

В ходе совещания обсудили перспективы совершенствования нормативно-правового регулирования профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних и защите их прав, реорганизации аппаратов, обеспечивающих деятельность КДНиЗП, с учётом новой концепции развития системы профилактики России.

Интересен опыт работы специалистов Ставропольского края, бесплатно предоставляющих юридическую, психологическую помощь несовершеннолетним жертвам преступлений. Коллеги из Краснодарского края рассказали о своей практике взаимодействия с представителями социально-ответственного бизнеса, презентовав опыт взаимодействия с сетью «Магнит», представили модель института наставничества над подучетными подростками.

Юлия Васильева поделилась опытом по взаимодействию КДНиЗП с органами по делам молодёжи по вовлечению в социально-позитивную деятельность. Организация досуга детей и подростков, вовлечение их в социально-позитивную деятельность - это эффективный способ скорректировать систему ценностей несовершеннолетнего и увести его с противоправного пути.

«Общение со специалистами из других регионов приносит много новых идей, желание совершенствовать работу своей системы профилактики, применять на практике инновационный опыт коллег», - прокомментировала Юлия Васильева.