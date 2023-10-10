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Еланский конный завод удостоен золотой медали «Золотой осени-2023»

Новости
Еланский конный завод удостоен золотой медали «Золотой осени-2023»


Еланский конный завод, представивший на XXV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023» кобылу Гингему русской рысистой породы, удостоен золотой медали и диплома Министерства сельского хозяйства РФ за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Конный завод, специализирующийся на разведении лошадей русской рысистой породы, является одним из старейших в России. Он был основан в 1884 году помещиком Владимиром Лежневым в долине реки Елань Саратовской области. Сегодня русская рысистая порода – одна из наиболее многочисленных из заводских пород в России.

Кобыла Гингема – многочисленный призер рядовых, именных и традиционных призов. За годы испытаний на Саратовском ипподроме Гингема выиграла призы «Проталинки», «Гладкой», «Злынского конного завода», заняла 2 место в призе «Гандикапа», на Ульяновском ипподроме выиграла приз «Роксаны».

Всего к сегодняшнему дню предприятиями и научными учреждениями АПК региона получено 43 медали и 4 благодарности «Золотой осени-2023». Подведение итогов конкурсов продолжается.