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Инвестор готов вложить в новое производство 45 миллиардов рублей

Новости
Инвестор готов вложить в новое производство 45 миллиардов рублей


Создание нового производства на базе металлургического завода в Балаково стало темой встречи губернатора Саратовской области с генеральным директором холдинга «Новосталь-М» Никитой Рыбленковым, а также генеральным директором Металлургического завода Балаково Евгением Скрипкиным.

На встрече обсуждалось заключение специального инвестиционного контракта – СПИК 2.0, который рассчитан на 15 лет. Согласно ему на площадках балаковского предприятия планируется создать производство по выпуску стальных заготовок и проката горячекатаного сортового, фасонного. Объем инвестиций в проект превышает 45 млрд рублей. Предполагается, что появится более 1380 рабочих мест, а дополнительный объем налоговых платежей в региональный бюджет превысит 1,5 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул значимость проекта и поблагодарил инвесторов за развитие промышленности на территории Саратовской области.

«В регионе активно развиваем металлургический кластер, этот вопрос для нас в приоритете. Со стороны правительства области будет оказана всесторонняя поддержка. Все контакты у нас с вами есть, конструктивный диалог выстроен. Профильные министерства будут сопровождать всю процедуру заключения специального инвестиционного контракта», - резюмировал Роман Бусаргин.

Специальный инвестиционный контракт СПИК 2.0 - механизм поддержки разработки и внедрения современных технологий для освоения на их основе серийного производства конкурентоспособной промышленной продукции. В Саратовской области в рамках СПИК 2.0 ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» ведет работу по созданию производства конического подшипника. Планируется заключение специнвестконтракта, получившего одобрение Минпромторга РФ, с Балаковским филиалом АО «Апатит» для разработки и внедрения гибкой схемы производства минеральных удобрений.