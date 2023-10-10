Инвестор готов вложить в новое производство 45 миллиардов рублей

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Создание нового производства на базе металлургического завода в Балаково стало темой встречи губернатора Саратовской области с генеральным директором холдинга «Новосталь-М» Никитой Рыбленковым, а также генеральным директором Металлургического завода Балаково Евгением Скрипкиным.На встрече обсуждалось заключение специального инвестиционного контракта – СПИК 2.0, который рассчитан на 15 лет. Согласно ему на площадках балаковского предприятия планируется создать производство по выпуску стальных заготовок и проката горячекатаного сортового, фасонного. Объем инвестиций в проект превышает 45 млрд рублей. Предполагается, что появится более 1380 рабочих мест, а дополнительный объем налоговых платежей в региональный бюджет превысит 1,5 млрд рублей.Глава региона подчеркнул значимость проекта и поблагодарил инвесторов за развитие промышленности на территории Саратовской области.«В регионе активно развиваем металлургический кластер, этот вопрос для нас в приоритете. Со стороны правительства области будет оказана всесторонняя поддержка. Все контакты у нас с вами есть, конструктивный диалог выстроен. Профильные министерства будут сопровождать всю процедуру заключения специального инвестиционного контракта», - резюмировал Роман Бусаргин.Специальный инвестиционный контракт СПИК 2.0 - механизм поддержки разработки и внедрения современных технологий для освоения на их основе серийного производства конкурентоспособной промышленной продукции. В Саратовской области в рамках СПИК 2.0 ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» ведет работу по созданию производства конического подшипника. Планируется заключение специнвестконтракта, получившего одобрение Минпромторга РФ, с Балаковским филиалом АО «Апатит» для разработки и внедрения гибкой схемы производства минеральных удобрений.