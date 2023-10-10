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Сотрудник центра «Мои Документы» Саратовской области признан одним из лучших в России

Новости
Сотрудник центра «Мои Документы» Саратовской области признан одним из лучших в России


Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России», который, начиная с 2014 года, ежегодно проводится Минэкономразвития России.

Участие в конкурсе приняли центры «Мои Документы» из более восьмидесяти регионов Российской Федерации. По итогам многоэтапного отбора и конкурсных испытаний сотрудник центров «Мои Документы» Саратовской области Анна Павлочева вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

Напомним, ранее Анна Павлочева стала победителем регионального отборочного этапа всероссийского конкурса. Уже более двух лет она работает на должности универсального специалиста центра «Мои Документы» города Балашова и регулярно получает положительные отзывы и письменные благодарности от посетителей центра.

Всего звания «Лучший универсальный специалист МФЦ» удостоились 15 работников центров «Мои документы» по всей России.

«Сотрудники центров «Мои Документы» Саратовской области неоднократно удостаивались звания лучших. Это говорит о том, что в нашем регионе сформирована сильная и квалифицированная команда профессионалов, работающая на основе передовых практик и клиентоориентированного подхода», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.