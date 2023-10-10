Сотрудник центра «Мои Документы» Саратовской области признан одним из лучших в России

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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России», который, начиная с 2014 года, ежегодно проводится Минэкономразвития России.Участие в конкурсе приняли центры «Мои Документы» из более восьмидесяти регионов Российской Федерации. По итогам многоэтапного отбора и конкурсных испытаний сотрудник центров «Мои Документы» Саратовской области Анна Павлочева вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».Напомним, ранее Анна Павлочева стала победителем регионального отборочного этапа всероссийского конкурса. Уже более двух лет она работает на должности универсального специалиста центра «Мои Документы» города Балашова и регулярно получает положительные отзывы и письменные благодарности от посетителей центра.Всего звания «Лучший универсальный специалист МФЦ» удостоились 15 работников центров «Мои документы» по всей России.«Сотрудники центров «Мои Документы» Саратовской области неоднократно удостаивались звания лучших. Это говорит о том, что в нашем регионе сформирована сильная и квалифицированная команда профессионалов, работающая на основе передовых практик и клиентоориентированного подхода», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.