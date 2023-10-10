Покровская птицефабрика увеличивает производственные мощности

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Покровская птицефабрика (Энгельсский район), входящая в агрохолдинг «Саратов-Птица», увеличивает мощности предприятия. Реконструкция ведется в рамках проекта по увеличению доли саратовского яйца на российском рынке.Сейчас на птицефабрике завершается реконструкция цеха № 30. Здесь уже установлены бетонные полы с топпингом, мягкая кровля заменена на твердую, приобретено новое клеточное оборудование. Помещение станет домом для 62 тысяч кур-несушек породы Коралл, которых отличает высокая яйценоскость. Яйца этого кросса птиц отличает кремовый цвет скорлупы и высокие вкусовые качества.Кроме того, была проведена модернизация сортировочной машины Moba Omnia330 и увеличено количество ее транспортных линий с 10 до 18. Теперь возможности предприятия по упаковке яйца будут повышены со 180 тысяч до 360 тысяч единиц в день.