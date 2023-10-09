За новые современные предприятия в Столыпинском индустриальном парке выступают 79% опрошенных

просмотров: 25

Напомним, в областном центре планируется открыть парк такого типа. Основными результатами реализации проекта для региона станут создание более 1800 новых рабочих мест, частные инвестиции в размере более 10 млрд рублей и налоговые отчисления в региональный бюджет.Роман Бусаргин уточнил, что там планируются в рамках зеленой экономики производства без химических выбросов. Такой вариант предполагает компромисс между экономической выгодой и разумным отношением к окружающей среде.Уже определены первые потенциальные резиденты. Среди них швейное и упаковочное предприятия, производство электроники.Глава региона предложил саратовцам оценить планы по развитию экономической отрасли.В голосовании на странице телеграм-канала он задал жителям вопрос: «Вы поддерживаете создание экологически безопасных предприятий зеленой экономики и новых рабочих мест в рамках Столыпинского индустриального парка?»По данным на 10:00, в опросе приняли участие свыше 6200 граждан. Большинство - 79% - поддержали идею, 12% поставили галочку на варианте «Нет», 9% заявили, что им «всё равно».Кроме того, глава региона поручил министру инвестиционного развития Александру Марченко и главе Саратова Ладе Мокроусовой перестроить работу с жителями, общаться с людьми на месте будущего парка, чтобы люди обладали полной информацией о планах и могли высказать свои предложения. Позже Марченко отчитался, что в скором времени будет сформирован общественный совет из местных жителей, который будет контролировать процесс. А мэр Лада Мокроусова сообщила, что открывается единый центр по приему обращений граждан в п. Соколовом.