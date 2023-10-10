Александр Марченко: «Итоги государственной экспертизы проекта Столыпинского парка обсудим вместе с членами общественного совета»

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«Со следующей недели по поручению Губернатора Романа Бусаргина начинаем проводить встречи с жителями по вопросам строительства Столыпинского индустриального парка.Еще раз подчеркну, что опасные производства на участке располагаться не будут. А территории возле прудов полностью будут сохранены и благоустроены.На встречах вместе с жителями изучим территорию, а специалисты ответят на все волнующие вопросы.На месте обсудим планы по благоустройству общественного пространства с жителями.Напомню, что сейчас формируется общественный совет по данной тематике, его состав будет утвержден в ближайшее время. После того, как станут известны итоги государственной экспертизы проекта Столыпинского парка, обсудим результаты вместе в членами созданного общественного совета, а также в рамках прямого эфира на странице мининвеста ВК.Напомню, что граждане могут подробнее узнать о Столыпинском индустриальном парке на сайте https://stolypin-park.ru/ и обратиться с вопросом или предложением на горячую линию ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (8452) 39-99-96 или по на адресу электронной почты UKSIP@yandex.ru», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.