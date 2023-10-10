В Индустриальном парке могут появится летний кинотеатр и компьютерный клуб

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Подведены итоги первой недели работы прямой линии по вопросам строительства Столыпинского индустриального парка. Со 2 по 6 октября на горячую линию поступило 46 вопросов.Многие люди звонили, чтобы выразить поддержку создания индустриального парка на этой площадке. Жители предлагали свои варианты благоустройства территории. По их мнению, необходимо создать прогулочные зоны, проводить экскурсии и мастер-классы на будущих производствах.«Будет выполнено благоустройство –озеленение затронет более 20 га рядом с каскадом прудов. Деревья и кустарники станут живой изгородью между СНТ и территорией парка. Также проектом предусмотрены пешеходные и велодорожки, освещение, чтобы жители могли прогуливаться в вечернее время. На территории будет организовано видео наблюдение и посты охраны, а парк будет открытым», - ответил на вопрос от жителей о создании прогулочных зон вдоль парка министр инвестиционной политики Александр Марченко .Он в очередной раз подчеркнул, что территории возле прудов будут полностью сохранены и благоустроены. А площадь, на которой планируется размещать производства заброшена и никем сейчас не используется.Также жителей интересовало возможное увеличение автомобилей на близлежащих дорогах.По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Андрея Лукьянова подход к парку будет осуществляться с 2 сторон. С одной стороны, с города от Моссковского шоссе по ул. Песчано-Уметской, с другой стороны от федеральной дороги Р228 (Сызрань — Саратов — Волгоград). Сейчас участок дороги находиться в ремонте. После того, как завершиться капитальный ремонт на СКАДе, будет просчитываться интенсивность и если она превысит установленные значения, то будет разработан проект по расширению полос движения.Вопросы поступали и об экологической безопасности проекта, а также возможности признания территории между поселками Соколовый и Жасминный особо охраняемой.«Данная территория – бывший химический полигон и вопросы организации там особой природной территории никогда не стояли. На сегодняшний день она не может являться таковой», - поделилась начальник управления природопользования мин природных ресурсов и экологии Наталья Кечина, тем самым объяснив и то, что поднимать вопрос о переносе проекта в другое место нецелесообразно.Отвечая на вопрос об экологической экспертизе, она рассказала, что территория не подлежит государственной экологической экспертизе, в тоже время в проектно-сметной документации содержится раздел об окружающей среде и этот раздел полностью соответствует всем нормам.Также несколько жителей, обратившиеся на горячую линию, предложили создать в парке детские кружки или компьютерный клуб.Александр Марченко предложил провести опрос среди жителей о том, чтобы они хотели видеть на объекте интересного и социально-значимого для горожан.Подобные эфиры будут проводиться на постоянной основе.