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Знание с Движением Первых

Новости
Знание с Движением Первых


В рамках проекта «Университетские смены» команда Российского общества «Знание» посетила спортивно-оздоровительный центр «Березка» Саратова и встретилась со школьниками из Донецкой Народной Республики.

Перед участниками смены выступили директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова, доцент кафедры микробиологии и биотехнологии Саратовского государственного университета биотехнологии, генетики и инженерии Заур Хапцев, студенты-спасатели Саратовского архитектурно-строительного колледжа, спасательного отряда ВСКС «Вектор» Злата Конакова и Алексей Бардаков.

Алина Анисимова рассказала слушателям о Российском обществе «Знание» и проектах, которые сейчас реализуются и способствуют формированию успешных и творческих личностей, способных внести значимый вклад в общественное благополучие и интеллектуальное развитие России.

В рамках своего выступления Заур Хапцев рассказал школьникам об удивительном живом мире, который можно увидеть только под микроскопом.

Студенты-спасатели провели мастер-класс по оказанию первой помощи, рассказав том, какие есть виды кровотечения и как их остановить, что должно быть в аптечке и что делать, если видишь раненого человека. Старшеклассники попробовали сделать непрямой массаж сердца и перевязку.