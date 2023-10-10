«Усадьба Штафов» пополнила Единый государственный реестр

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Комитетом был выявлен этот объект в минувшем году, затем организовано проведение историко-культурной экспертизы. Как удалось выяснить эксперту, здания были возведены во второй четверти XIX века. Купец Плотников в 1800 году продал домовладение купцу из иностранных колонистов Штафу. Семья впоследствии стала владельцем табачной фабрики. А начиная со второй половины XIX века, в доме арендовали помещения магазины «Депо»: Депо изделий «Товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры» и «Депо Кавказских минеральных вод». Здесь же рекламировался и «Запасный аптечный магазин» Александра Штафа, открытый в собственном доме с 1873 года. А в 1887 году аптеку арендовал на 16 лет провизор Шмидт.Для каждого из зданий-памятников и ансамбля строений в целом утвержден предмет охраны и границы территории.