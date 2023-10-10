На «Золотой осени-2023» обсудили применение беспилотных систем в сельском хозяйстве региона

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Роботизацию в сельском хозяйстве, преимущества беспилотных систем и запуск серийного производства БПЛА на предприятиях Саратовской области зампред областного Правительства Роман Ковальский обсудил на встрече с Алексеем Тютиным, директором компании «Агропрофи».Глава аграрного блока отметил, что элементы цифровизации все активнее внедряются в сельское хозяйство, поэтому акцент выставочной экспозиции области на «Золотой осени – 2023» был сделан именно на них.Компания «Агропрофи» представила дроны XAG - многофункциональные выскопроизводительные беспилотные платформы, предназначенные для внедрения технологий точного земледелия, и решения таких задач, как опрыскивание полей, посев мелкосемянных культур, разбрасывание твердых удобрений, картографирование и мониторинг посевов.«У беспилотной гражданской авиации я вижу реальное будущее»,- подчеркнул Роман Ковальский.