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Холдинг на 21,5% увеличит объем закупок у саратовских предприятий

Новости
Холдинг на 21,5% увеличит объем закупок у саратовских предприятий


Объемы закупок Трансмашхолдингом товаров и услуг у предприятий и организаций Саратовской области возрастут по итогам 2023 года примерно на 21,5%, с 1069 до 1299 млн. рублей. Об этом говорится в аналитических материалах Дирекции по материально-техническому обеспечению ТМХ.

В саратовском регионе у ТМХ 124 поставщика, объем номенклатуры достигает 1000 единиц. У предприятий региона приобретают подшипники, системы управления и автоматизации поршневых двигателей, светотехнические приборы, детали интерьеров пассажирского подвижного состава, турбокомпрессоры, контрольные приборы, инструмент, аккумуляторы и другие товары.

В числе крупнейших саратовских партнеров холдинга называются завод «ЕПК Саратов», Проектно-производственная компания «Дизельавтоматика», «Техкомплект».

В регионе работает одно из предприятий ТМХ, производитель грузовых вагонов и снегоуборочной техники «Трансмаш» (Энгельс). Кроме того, «ТМХ Энергетические решения» принадлежит 50% доли Завода автономных источников тока (Саратов).

«Высокая техническая культура, характерная для саратовских предприятий, позволяет Трансмашхолдингу при сотрудничестве с ними эффективно планировать свою работу и закладывать предлагаемые волжанами технические решения в конструкцию новых образцов сложной продукции. В ТМХ рассчитывают на дальнейшее расширение деловых контактов», - отметили в ТМХ.