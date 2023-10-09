В текущем году саратовский бизнес получил льготные микрозаймы на 297,6 млн рублей

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Малому и среднему бизнесу Саратовской области активно оказывается финансовая поддержка. Об этом на брифинге, посвященном государственной поддержке предпринимателей, рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.«Субъекты МСП, особенно микробизнес, активно привлекают льготные микрозаймы Фонда микрокредитования области. Ставки в фонде существенно ниже ключевой ставки Банка России и существующих на рынке предложений банков. Также в качестве поддержки Фонд может предоставить бизнесу отсрочку по уплате процентов», - подчеркнул министр.Размер займа составляет от 50 тыс. до 5 млн рублей, срок - до 3 лет. С 1 сентября 2023 года ставки по микрозайму составляют от 3 до 9% годовых. В зависимости от программы микрофинансирования: самозанятые, начинающий бизнес, бизнес в моногородах, социальные предприятия могут привлечь займ под 3-4%, для действующих компаний ставка составляет 8-9% годовых.Всего за 9 месяцев текущего года Фондом микрокредитования выдано 134 микрозайма на общую сумму 297,6 млн рублей. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.«По Гарантийному фонду области в этом году мы наблюдаем кратный рост потребности бизнеса в поддержке и существенное увеличение объемов ее оказания. Гарантийный фонд предоставляет субъектам бизнеса, не имеющим достаточного залога, поручительства в размере до 50% от суммы кредита», - отметил Андрей Разборов.За 9 месяцев Гарантийный фонд предоставил 239 поручительств на сумму 1,4 млрд рублей.Помимо возвратного кредитования министерство предоставляет прямую безвозвратную финансовую поддержку бизнесу в виде субсидий и грантов.Так, субсидия на возмещение первого лизингового взноса - исключительно региональная мера поддержки. В этом году, учитывая высокую потребность, по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина, объем финансирования мероприятия увеличен до 20 млн рублей.В этом году по результатам конкурсных процедур субсидию в размере до 1 млн рублей получили 25 предприятий области. В лизинг приобретены современные цифровые станки, производственное и упаковочное оборудование, холодильное оборудование, сельхозтехника и грузовые транспортные средства.«Всего в 2023 году получателями субсидий осуществлены инвестиции в основной капитал в размере 210,1 млн рублей. Получателями поддержки в текущем году сохранено 819 рабочих мест и до конца года планируется создать еще не менее 111 новых», - отметил министр.Также завершен прием заявок на гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет и социальным предприятиям. На эти цели в этом году выделено 9,7 млн. рублей. Гранты получат не менее 20 предпринимателей.