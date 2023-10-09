В Саратовской области состоялся межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Шумбрат»

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В селе Оркино Петровского района состоялся межрегиональный фестиваль мордовской культуры и быта «Шумбрат».На Фестиваль приехали гости из разных регионов России, включая Республику Мордовию, а также Пензенскую, Свердловскую и Челябинскую области.Также мероприятие посетили депутат Госдумы Виктор Кидяев; глава Петровского района Александр Гречихо; председатель Межрегиональной общественной организации мордовского народа Юрий Мишанин; председатель Общественной палаты области, председатель Совета реготделения «Ассамблея народов России» Борис Шинчук; председатель «Мордовского национально-культурного центра «Шумбрат (Здравствуйте)» Валентина Кривошеева.Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина обратилась к участникам фестиваля с приветственным словом.«Хочу всех поздравить с открытием фестиваля, ставшего традиционным на петровской земле. Фестиваль стал любимым праздником для представителей разных культур.Отмечу, что фестиваль проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Приоритетом государственной национальной политики как в России в целом, так и у нас в регионе является сохранение, поддержка и развитие традиций, культуры и языка народов, проживающих в России.Без знания своих традиций, включающих материальное и нематериальное наследие невозможно строить будущее. Наша история складывалась как практика культурного взаимообмена, принятия друг друга, обогащения нашей цивилизации.Желаю всем хороших впечатлений, новых друзей и помнить, что только вместе мы сила!», - отметила Наталья Трошина.Участники фестиваля посетили концертную программу с выступлениями творческих коллективов; выставку мастеров и мастер-классы по декоративному и прикладному творчеству; презентацию муниципальных районов Саратовской области.Особенностью фестиваля «Шумбрат» 2023 года стало открытие выставки имени создателя мордовского культурного центра и фольклорно-этнографического ансамбля «Кучугуры» Александра Сергеевича Кузнецова.Организатором фестиваля выступило министерство внутренней политики и общественных отношений области, администрация Петровского района при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.