В Саратовской области состоялся межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Шумбрат»
В селе Оркино Петровского района состоялся межрегиональный фестиваль мордовской культуры и быта «Шумбрат».
На Фестиваль приехали гости из разных регионов России, включая Республику Мордовию, а также Пензенскую, Свердловскую и Челябинскую области.
Также мероприятие посетили депутат Госдумы Виктор Кидяев; глава Петровского района Александр Гречихо; председатель Межрегиональной общественной организации мордовского народа Юрий Мишанин; председатель Общественной палаты области, председатель Совета реготделения «Ассамблея народов России» Борис Шинчук; председатель «Мордовского национально-культурного центра «Шумбрат (Здравствуйте)» Валентина Кривошеева.
Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина обратилась к участникам фестиваля с приветственным словом.
«Хочу всех поздравить с открытием фестиваля, ставшего традиционным на петровской земле. Фестиваль стал любимым праздником для представителей разных культур.
Отмечу, что фестиваль проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Приоритетом государственной национальной политики как в России в целом, так и у нас в регионе является сохранение, поддержка и развитие традиций, культуры и языка народов, проживающих в России.
Без знания своих традиций, включающих материальное и нематериальное наследие невозможно строить будущее. Наша история складывалась как практика культурного взаимообмена, принятия друг друга, обогащения нашей цивилизации.
Желаю всем хороших впечатлений, новых друзей и помнить, что только вместе мы сила!», - отметила Наталья Трошина.
Участники фестиваля посетили концертную программу с выступлениями творческих коллективов; выставку мастеров и мастер-классы по декоративному и прикладному творчеству; презентацию муниципальных районов Саратовской области.
Особенностью фестиваля «Шумбрат» 2023 года стало открытие выставки имени создателя мордовского культурного центра и фольклорно-этнографического ансамбля «Кучугуры» Александра Сергеевича Кузнецова.
Организатором фестиваля выступило министерство внутренней политики и общественных отношений области, администрация Петровского района при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.