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В 43-й школе Саратова казаки отметили День учителя

Новости


В средней общеобразовательной школе № 43 города Саратова состоялась торжественная линейка, посвященная профессиональному празднику работников сферы школьного образования – Международному дню учителя.

В 43-й школе Саратова казаки отметили День учителя

Большая часть классов школы имеет в обучении казачий компонент. Учащиеся школы изучают казачьи традиции и носят казачью форму.

В 43-й школе Саратова казаки отметили День учителя

В мероприятии приняли участие советник министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семёнов, депутат городской Думы Илья Синицын, руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, атаман Областного казачьего общества Андрей Фетисов.

В 43-й школе Саратова казаки отметили День учителя

Николай Семёнов поздравил педагогический состав от имени министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной, отметив, что в Саратовской области ведут свою деятельность более 90 классов с казачьим компонентом в обучении. Общая численность школьников-казаков составляет более 2 000 обучающихся.

В 43-й школе Саратова казаки отметили День учителя

Также Николай Семёнов вручил благодарственные письма министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области заместителю директора школы Наталье Ивановой, учителю истории и обществознания Любови Афанасьевой.

К присутствующим также обратился атаман Андрей Фетисов: «В этот прекрасный день поздравляю всех педагогов с праздником! Мы ведем наш корабль по волнам казачьей жизни. Нашим ребятам желаю быть достойными своих учителей».

Перед гостями выступили юные казаки, показав искусство фланкировки, а также танцевальные и песенные номера. Также в качестве исполнителя песни выступил отец одного из учеников, казак, участник специальной военной операции Константин Киреев.