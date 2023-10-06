В 43-й школе Саратова казаки отметили День учителя

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Большая часть классов школы имеет в обучении казачий компонент. Учащиеся школы изучают казачьи традиции и носят казачью форму.В мероприятии приняли участие советник министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семёнов, депутат городской Думы Илья Синицын, руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, атаман Областного казачьего общества Андрей Фетисов.Николай Семёнов поздравил педагогический состав от имени министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной, отметив, что в Саратовской области ведут свою деятельность более 90 классов с казачьим компонентом в обучении. Общая численность школьников-казаков составляет более 2 000 обучающихся.Также Николай Семёнов вручил благодарственные письма министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области заместителю директора школы Наталье Ивановой, учителю истории и обществознания Любови Афанасьевой.К присутствующим также обратился атаман Андрей Фетисов: «В этот прекрасный день поздравляю всех педагогов с праздником! Мы ведем наш корабль по волнам казачьей жизни. Нашим ребятам желаю быть достойными своих учителей».Перед гостями выступили юные казаки, показав искусство фланкировки, а также танцевальные и песенные номера. Также в качестве исполнителя песни выступил отец одного из учеников, казак, участник специальной военной операции Константин Киреев.