В Саратове состоялось перезахоронение 11-ти участников Великой Отечественной войны
На Новом Елшанском кладбище прошла траурная церемония перезахоронения 11-ти участников Великой Отечественной войны, судьбы которых связанны с Саратовской областью, найденных при поисковых работах в Республике Беларусь. Более 80-ти лет герои числились пропавшими без вести.
С воинскими почестями захоронены:
Андреев Павел Иванович;
Злобин Павел Никитович;
Иванов Сергей Иванович;
Крючков Иван Константинович;
Кузнецов Виктор Михайлович;
Куликов Иван Васильевич;
Мишин Георгий Григорьевич;
Носов Иван Андреевич;
Попов Иван Семенович;
Учувадов Дмитрий Ефимович;
Федотов Дмитрий Степанович, - участники Великой Отечественной войны, саратовцы, павшие за мирное небо и будущее нашей страны.
На месте боёв 53-й стрелковой дивизии Саратовского формирования, у деревни Апполоновка Шкловского района Могилёвской области, белорусскими поисковиками и военнослужащими извлечены останки военнослужащих, чьи судьбы связаны с Саратовской областью. В ходе исследования содержимого найденных медальонов, установлены сведения о героях Великой Отечественной войны.
В поисковых работах приняли участие члены поискового отряда «Виккру», военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны Республики Беларусь.
В Саратовскую область останки были доставлены «Союзом поисковых отрядов «Искатель».
В церемонии перезахоронения приняли участие председатель областного Совета ветеранов, председатель Саратовской гордумы Сергей Овсянников; и.о. замминистра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко; председатель «Союза поисковых отрядов «Искатель» Галина Гарибян; представитель областного военкомата Дмитрий Гладкий; внуки и правнуки героев.
Тимофей Лещенко поблагодарил поисковиков белорусского поискового отряда «Виккру», саратовского поискового отряда «Искатель» за проведенную работу по поиску и перевозке останков героев ВОВ.
К собравшимся также обратился Сергей Овсянников: «Бойцы, которые погибли в боях за Родину, сегодня обретут вечный покой на саратовской земле. В семейной истории наших героев сегодня исчезнут белые пятна о безвестно пропавших родственниках».
В завершение мероприятия присутствующие почтили память участников ВОВ минутой молчания.
С воинскими почестями захоронены:
Андреев Павел Иванович;
Злобин Павел Никитович;
Иванов Сергей Иванович;
Крючков Иван Константинович;
Кузнецов Виктор Михайлович;
Куликов Иван Васильевич;
Мишин Георгий Григорьевич;
Носов Иван Андреевич;
Попов Иван Семенович;
Учувадов Дмитрий Ефимович;
Федотов Дмитрий Степанович, - участники Великой Отечественной войны, саратовцы, павшие за мирное небо и будущее нашей страны.
На месте боёв 53-й стрелковой дивизии Саратовского формирования, у деревни Апполоновка Шкловского района Могилёвской области, белорусскими поисковиками и военнослужащими извлечены останки военнослужащих, чьи судьбы связаны с Саратовской областью. В ходе исследования содержимого найденных медальонов, установлены сведения о героях Великой Отечественной войны.
В поисковых работах приняли участие члены поискового отряда «Виккру», военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны Республики Беларусь.
В Саратовскую область останки были доставлены «Союзом поисковых отрядов «Искатель».
В церемонии перезахоронения приняли участие председатель областного Совета ветеранов, председатель Саратовской гордумы Сергей Овсянников; и.о. замминистра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко; председатель «Союза поисковых отрядов «Искатель» Галина Гарибян; представитель областного военкомата Дмитрий Гладкий; внуки и правнуки героев.
Тимофей Лещенко поблагодарил поисковиков белорусского поискового отряда «Виккру», саратовского поискового отряда «Искатель» за проведенную работу по поиску и перевозке останков героев ВОВ.
К собравшимся также обратился Сергей Овсянников: «Бойцы, которые погибли в боях за Родину, сегодня обретут вечный покой на саратовской земле. В семейной истории наших героев сегодня исчезнут белые пятна о безвестно пропавших родственниках».
В завершение мероприятия присутствующие почтили память участников ВОВ минутой молчания.