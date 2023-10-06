В Саратове состоялось перезахоронение 11-ти участников Великой Отечественной войны

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С воинскими почестями захоронены:Андреев Павел Иванович;Злобин Павел Никитович;Иванов Сергей Иванович;Крючков Иван Константинович;Кузнецов Виктор Михайлович;Куликов Иван Васильевич;Мишин Георгий Григорьевич;Носов Иван Андреевич;Попов Иван Семенович;Учувадов Дмитрий Ефимович;Федотов Дмитрий Степанович, - участники Великой Отечественной войны, саратовцы, павшие за мирное небо и будущее нашей страны.На месте боёв 53-й стрелковой дивизии Саратовского формирования, у деревни Апполоновка Шкловского района Могилёвской области, белорусскими поисковиками и военнослужащими извлечены останки военнослужащих, чьи судьбы связаны с Саратовской областью. В ходе исследования содержимого найденных медальонов, установлены сведения о героях Великой Отечественной войны.В поисковых работах приняли участие члены поискового отряда «Виккру», военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны Республики Беларусь.В Саратовскую область останки были доставлены «Союзом поисковых отрядов «Искатель».В церемонии перезахоронения приняли участие председатель областного Совета ветеранов, председатель Саратовской гордумы Сергей Овсянников; и.о. замминистра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко; председатель «Союза поисковых отрядов «Искатель» Галина Гарибян; представитель областного военкомата Дмитрий Гладкий; внуки и правнуки героев.Тимофей Лещенко поблагодарил поисковиков белорусского поискового отряда «Виккру», саратовского поискового отряда «Искатель» за проведенную работу по поиску и перевозке останков героев ВОВ.К собравшимся также обратился Сергей Овсянников: «Бойцы, которые погибли в боях за Родину, сегодня обретут вечный покой на саратовской земле. В семейной истории наших героев сегодня исчезнут белые пятна о безвестно пропавших родственниках».В завершение мероприятия присутствующие почтили память участников ВОВ минутой молчания.