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В Саратове состоялось перезахоронение 11-ти участников Великой Отечественной войны

Новости
На Новом Елшанском кладбище прошла траурная церемония перезахоронения 11-ти участников Великой Отечественной войны, судьбы которых связанны с Саратовской областью, найденных при поисковых работах в Республике Беларусь. Более 80-ти лет герои числились пропавшими без вести.

В Саратове состоялось перезахоронение 11-ти участников Великой Отечественной войны

С воинскими почестями захоронены:
Андреев Павел Иванович;
Злобин Павел Никитович;
Иванов Сергей Иванович;
Крючков Иван Константинович;
Кузнецов Виктор Михайлович;
Куликов Иван Васильевич;
Мишин Георгий Григорьевич;
Носов Иван Андреевич;
Попов Иван Семенович;
Учувадов Дмитрий Ефимович;
Федотов Дмитрий Степанович, - участники Великой Отечественной войны, саратовцы, павшие за мирное небо и будущее нашей страны.

На месте боёв 53-й стрелковой дивизии Саратовского формирования, у деревни Апполоновка Шкловского района Могилёвской области, белорусскими поисковиками и военнослужащими извлечены останки военнослужащих, чьи судьбы связаны с Саратовской областью. В ходе исследования содержимого найденных медальонов, установлены сведения о героях Великой Отечественной войны.

В поисковых работах приняли участие члены поискового отряда «Виккру», военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны Республики Беларусь.

В Саратовскую область останки были доставлены «Союзом поисковых отрядов «Искатель».

В церемонии перезахоронения приняли участие председатель областного Совета ветеранов, председатель Саратовской гордумы Сергей Овсянников; и.о. замминистра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко; председатель «Союза поисковых отрядов «Искатель» Галина Гарибян; представитель областного военкомата Дмитрий Гладкий; внуки и правнуки героев.

Тимофей Лещенко поблагодарил поисковиков белорусского поискового отряда «Виккру», саратовского поискового отряда «Искатель» за проведенную работу по поиску и перевозке останков героев ВОВ.

К собравшимся также обратился Сергей Овсянников: «Бойцы, которые погибли в боях за Родину, сегодня обретут вечный покой на саратовской земле. В семейной истории наших героев сегодня исчезнут белые пятна о безвестно пропавших родственниках».

В завершение мероприятия присутствующие почтили память участников ВОВ минутой молчания.