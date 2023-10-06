6 октября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 06 октября
В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» обсудили поддержку участников СВО и их семей
16:00 | 06 октября
На площадке НААИР обсудили способы роста инвестиций в туристическую деятельность
15:00 | 06 октября
Школьники из Донецка побывали с экскурсиями в учреждениях культуры области
14:00 | 06 октября
Саратовские инструкторы по бережливому производству повышают квалификацию в Москве
13:02 | 06 октября
Президент отметил семью из Питерского района Орденом «Родительская слава»
12:00 | 06 октября
Завод из Саратова участвует в импортозамещении конвейерных систем
11:29 | 06 октября
В 43-й школе Саратова казаки отметили День учителя
11:03 | 06 октября
Более 342 тыс. жителей Калининграда обеспечат качественными коммунальными услугами
11:00 | 06 октября
В первый день Золотой осени – 2023 представители АПК Саратовской области получили первую золотую медаль
10:00 | 06 октября
В Саратовской области пройдет Всероссийский чемпионат по пахоте
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» обсудили поддержку участников СВО и их семей

Новости
В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» обсудили поддержку участников СВО и их семей

О помощи, которая оказывается в регионе участникам специальной военной операции и членам их семей, говорили сегодня на брифинге в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области. Спикерами стали заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, руководитель филиала фонда Денис Белоусов.

Сергей Егоров напомнил, что при заключении военного контракта в этом году предоставляется единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Бойцам, награжденным Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За мужество и отвагу», предоставляется единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

Также зампред обратил внимание на указ Президента Владимира Путина, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100 процентную компенсацию военной пенсии. Ранее военный пенсионер при заключении контракта с вооруженными силами лишался положенной ему пенсии. Теперь законодательно ситуация выровнена.

Денис Давыдов рассказал о поддержке участников СВО и их семей по линии министерства труда и социальной защиты области.

Министр отметил, что за каждой семьей участника СВО закреплены ответственные лица по их социальному сопровождению.

Участники СВО и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую помощь. С начала года министерством и адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи, рассмотрено более 870 обращений. Помощь, в том числе консультативная, оказана в полном объеме.

Кроме того, детям из семей участников СВО предоставляется возможность отдохнуть и оздоровиться в детских лагерях. В этом году эту меру поддержки получили 1210 детей из семей военнослужащих всех категорий и участников СВО.

Денис Белоусов отметил, что с 1 июня этого года в филиал обратились 1563 человека, социальные координаторы фонда приняли в работу 2090 обращений, 1647 из них на настоящий момент решены. Помогают в решении вопросов 19 социальных координаторов, работающих в Саратове, Балакове, Балашове, Петровске и Энгельсе.

В настоящий момент в филиале Фонда оказываются юридические и психологические консультации, консультации по вопросам трудоустройства, работают специалисты социозащитных и медицинских учреждений.

Секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области С.И. Егорова