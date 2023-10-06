В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» обсудили поддержку участников СВО и их семей

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О помощи, которая оказывается в регионе участникам специальной военной операции и членам их семей, говорили сегодня на брифинге в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области. Спикерами стали заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, руководитель филиала фонда Денис Белоусов.Сергей Егоров напомнил, что при заключении военного контракта в этом году предоставляется единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Бойцам, награжденным Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За мужество и отвагу», предоставляется единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.Также зампред обратил внимание на указ Президента Владимира Путина, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100 процентную компенсацию военной пенсии. Ранее военный пенсионер при заключении контракта с вооруженными силами лишался положенной ему пенсии. Теперь законодательно ситуация выровнена.Денис Давыдов рассказал о поддержке участников СВО и их семей по линии министерства труда и социальной защиты области.Министр отметил, что за каждой семьей участника СВО закреплены ответственные лица по их социальному сопровождению.Участники СВО и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую помощь. С начала года министерством и адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи, рассмотрено более 870 обращений. Помощь, в том числе консультативная, оказана в полном объеме.Кроме того, детям из семей участников СВО предоставляется возможность отдохнуть и оздоровиться в детских лагерях. В этом году эту меру поддержки получили 1210 детей из семей военнослужащих всех категорий и участников СВО.Денис Белоусов отметил, что с 1 июня этого года в филиал обратились 1563 человека, социальные координаторы фонда приняли в работу 2090 обращений, 1647 из них на настоящий момент решены. Помогают в решении вопросов 19 социальных координаторов, работающих в Саратове, Балакове, Балашове, Петровске и Энгельсе.В настоящий момент в филиале Фонда оказываются юридические и психологические консультации, консультации по вопросам трудоустройства, работают специалисты социозащитных и медицинских учреждений.Секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области С.И. Егорова