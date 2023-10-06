На площадке НААИР обсудили способы роста инвестиций в туристическую деятельность

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Спикерами мероприятия выступили руководитель образовательных направлений «Туризм» и «Гостиничное дело», кандидат технических наук РАНХиГС Анна Черноморец, директор Ассоциации малых туристических городов Константин Анучин, директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» Анастасия Михальченко и другие.Участниками стали представители агентств развития из различных субъектов РФ. Присутствующие обсудили возможности объединения ресурсов регионов для создания единых туристических маршрутов и пространств и, тем самым, привлечения инвестиций в регионы.«В ходе встречи обменялись опытом с коллегами и представили свое видение по развитию туристических пространств. Уже сегодня наша региональная команда прилагает много усилий для получения положительных результатов. Так, с помощью проекта «Земля для туризма» региональный банк земли, пригодной для вовлечения в туристскую деятельность, систематически пополняется новыми участками и территориями», - рассказал Александр Храпугин.