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Школьники из Донецка побывали с экскурсиями в учреждениях культуры области

Новости
В культурной программе «Университетских смен» школьникам из Донецка особенно понравились театральная премьера и музейные экскурсии
Школьники из Донецка побывали с экскурсиями в учреждениях культуры области


В рамках пилотного проекта министерства просвещения и министерства науки и высшего образования России «Университетские смены» на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского с 26 сентября по 5 октября 2023 года проходила а образовательная смена для 48 школьников из ДНР. Проект направлен на интеграцию молодёжи Донецка в жизнь и будущее страны, на создание для детей возможности окунуться в атмосферу мирного течения жизни.

- Дети из ДНР вливаются в культурное пространство России, - рассказала министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. - Для них открыты музеи и театры страны. В рамках этого проекта дети из новых регионов РФ побывали с экскурсиями в ведущих учреждениях культуры области. Ребята из ДНР познакомились историческим наследием и культурным потенциалом Саратовской области. Для участников мы подготовили множество культурно-просветительных и досуговых мероприятий: посещение музеев, театров, исторических памятников.

Для всех гостей это было первое знакомство с богатой культурной и исторической составляющей Саратова. В числе первых зрителей школьники из ДНР побывали на предпремьерном показе спектакля «Денискины рассказы» в ТЮЗе Киселева.

Именно экскурсию в Парк Победы на Соколовой горе и Парк покорителей космоса школьники из Донецка ждали с особым трепетом. Все ребята были в ожидании чего-то особенно интересного.

- Впечатления просто зашкаливают! – рассказал учащийся 8 класса Николай Смирнов. - В музее боевой и трудовой славы невероятно интересно. Реликвии, раритеты, экспонаты, которые вы бережно храните для потомков, экскурсоводы замечательные. Такое ощущение, что мы совершили путешествие в прошлое. Пробирает до мурашек все, особенно военный самолет-истребитель. Я очень надеюсь, что мы не раз еще приедем в Саратов и обязательно снова посетим Парк Победы и другие музеи.