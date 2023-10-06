Саратовские инструкторы по бережливому производству повышают квалификацию в Москве

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Это одно из самых масштабных мероприятий Федерального центра компетенций для тренеров по бережливому производству. Повысить квалификацию приехали 500 представителей предприятий и РЦК из 67 регионов страны.В региональную команду вошли руководитель проекта Регионального центра компетенций Андрей Пичкуров и инструкторы по бережливому производству саратовских предприятий — участников национального проекта «Производительность труда»: ПАО «Саратовэнерго», ООО «Техкомплект», ООО «ПечатникЪ», ООО «Реванш», ООО «Энгельсский металл», ООО «Завод «Нефтегазоборудование».«Это отличная возможность расширить знания, познакомиться с лучшими практиками в области организации и проведения обучения, развить тренерские компетенции, пообщаться с единомышленниками», - отметил Андрей Пичкуров.Напомним, в Саратовской области нацпроект «Производительность труда», инициированных Президентом России Владимиром Путиным, реализуется с 2019 года. Его участниками являются уже 84 предприятия региона, в настоящее время на них работает 51 сертифицированный инструктор, бережливым технологиям ими обучено уже 1913 человек.Всем предприятиям, реализующим проект по повышению производительности труда под руководством РЦК, доступна возможность подготовки инструкторов на безвозмездной основе.