Президент отметил семью из Питерского района Орденом «Родительская слава»

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В семье Юрия и Елены Аникиных воспитывается 9 детей.Юрий Владимирович занимается фермерством. Пользуется большим уважением среди односельчан.В настоящее время активно участвует в сборе гуманитарной помощи для фронта, помогает своим землякам – участникам специальной военной операции.Елена Сергеевна - домохозяйка, занимается воспитанием детей и домашним хозяйством.Старшие дети учатся в средней школе, участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места. Младшие девочки, воспитанницы детского сада, также являются активными участниками районных и областных мероприятий.Родители серьёзно относятся к воспитанию детей, заботятся об их духовном, нравственном и физическом развитии. В семье есть свои традиции и ценности, которые передаются из поколения в поколение.В этом году Аникины вошли в число лучших семей Саратовской области по итогам областного конкурса «Семейный Олимп» в номинации «Сельская семья».На фото: награждение Аникиных, 2023 год.