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Президент отметил семью из Питерского района Орденом «Родительская слава»

Новости
Многодетная семья из села Алексашкино Питерского района отмечена Орденом «Родительская слава». Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Президент отметил семью из Питерского района Орденом «Родительская слава»


В семье Юрия и Елены Аникиных воспитывается 9 детей.

Юрий Владимирович занимается фермерством. Пользуется большим уважением среди односельчан.

В настоящее время активно участвует в сборе гуманитарной помощи для фронта, помогает своим землякам – участникам специальной военной операции.

Елена Сергеевна - домохозяйка, занимается воспитанием детей и домашним хозяйством.

Старшие дети учатся в средней школе, участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места. Младшие девочки, воспитанницы детского сада, также являются активными участниками районных и областных мероприятий.

Родители серьёзно относятся к воспитанию детей, заботятся об их духовном, нравственном и физическом развитии. В семье есть свои традиции и ценности, которые передаются из поколения в поколение.

В этом году Аникины вошли в число лучших семей Саратовской области по итогам областного конкурса «Семейный Олимп» в номинации «Сельская семья».

На фото: награждение Аникиных, 2023 год.