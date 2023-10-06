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Завод из Саратова участвует в импортозамещении конвейерных систем

Новости
Компания из Саратова готовится к участию в международной выставке «Агропродмаш-2023» в Москве, где оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности представят свыше 900 компаний-экспонентов.




При сотрудничестве с Центром поддержки экспорта Саратовской области в выставке примет участие завод конвейерных систем «АСпром», который продемонстрирует импортозамещающее оборудование.

«Потребность в конвейерных системах российского производства значительно возросла с 2022 года в связи с уходом с нашего рынка иностранных поставщиков. До 2022 года 53,9% российского рынка приходилось на иностранных производителей, а 46,1% - на российских. Больше половины объема рынка требует заполнения. На это нацелена работа нашей компании», - прокомментировали в «АСпром».

В рамках импортозамещения предприятие производит конвейерные системы и интегрирует в них решения для автоматизации маркировки, этикетирования и упаковки продукции. На своем стенде саратовцы продемонстрируют чеквейер (весовой терминал), автоматический аппликатор этикеток, термотрансферный и каплеструйный принтеры, мобильную установку для упаковки, взвешивания и печати этикеток, настольные принтеры печати этикеток, комплектующие, запасные части и расходные материалы для компрессорного и маркировочного оборудования.

Мощности предприятия позволяют собирать линии для производственных участков площадью до 20 тысяч кв.м. Произведенное оборудование уже используют крупные компании пищевой промышленности из Саратовской области и других регионов страны.