6 октября 2023 ПЯТНИЦА
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16:00 | 06 октября
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15:00 | 06 октября
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14:00 | 06 октября
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12:00 | 06 октября
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11:29 | 06 октября
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11:00 | 06 октября
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В первый день Золотой осени – 2023 представители АПК Саратовской области получили первую золотую медаль

Новости
В первый день Золотой осени – 2023 представители АПК Саратовской области получили первую золотую медаль


Золотой медалью и дипломом министерства сельского хозяйства Российской Федерации за достижение высоких показателей в хранении, переработке и реализации плодово-ягодной продукции награжден сельскохозяйственный потребительский кооператив снабженческо-сбытовой кооператив «Хвалынский сад».

Награду получил коммерческий директор Хвалынского сада Константин Чикобава в ходе участия в заседании совета регионов Ассоциации «Народный фермер».

«В рамках заседания рассмотрели с коллегами широкий круг вопросов, в том числе те, которые продвигает Ассоциация. Среди них - возможность проезда сельскохозяйственной техники с прицепными агрегатами по дорогам общего пользования и проезд по обочине дорог. Также обсудили проблемы, возникающие при страховании сельхозкультур и выплаты по страховым случаям», - рассказал Константин Чикобава.