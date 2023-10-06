В первый день Золотой осени – 2023 представители АПК Саратовской области получили первую золотую медаль

просмотров: 112

Золотой медалью и дипломом министерства сельского хозяйства Российской Федерации за достижение высоких показателей в хранении, переработке и реализации плодово-ягодной продукции награжден сельскохозяйственный потребительский кооператив снабженческо-сбытовой кооператив «Хвалынский сад».Награду получил коммерческий директор Хвалынского сада Константин Чикобава в ходе участия в заседании совета регионов Ассоциации «Народный фермер».«В рамках заседания рассмотрели с коллегами широкий круг вопросов, в том числе те, которые продвигает Ассоциация. Среди них - возможность проезда сельскохозяйственной техники с прицепными агрегатами по дорогам общего пользования и проезд по обочине дорог. Также обсудили проблемы, возникающие при страховании сельхозкультур и выплаты по страховым случаям», - рассказал Константин Чикобава.