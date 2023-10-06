6 октября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 06 октября
На площадке НААИР обсудили способы роста инвестиций в туристическую деятельность
15:00 | 06 октября
Школьники из Донецка побывали с экскурсиями в учреждениях культуры области
14:00 | 06 октября
Саратовские инструкторы по бережливому производству повышают квалификацию в Москве
13:02 | 06 октября
Президент отметил семью из Питерского района Орденом «Родительская слава»
12:00 | 06 октября
Завод из Саратова участвует в импортозамещении конвейерных систем
11:29 | 06 октября
В 43-й школе Саратова казаки отметили День учителя
11:03 | 06 октября
Более 342 тыс. жителей Калининграда обеспечат качественными коммунальными услугами
11:00 | 06 октября
В первый день Золотой осени – 2023 представители АПК Саратовской области получили первую золотую медаль
10:00 | 06 октября
В Саратовской области пройдет Всероссийский чемпионат по пахоте
09:25 | 06 октября
В Саратове состоялось перезахоронение 11-ти участников Великой Отечественной войны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратовской области пройдет Всероссийский чемпионат по пахоте

Новости
Вопросы организации соревнования губернатор Роман Бусаргин обсудил на встрече с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023» в Москве.
В Саратовской области пройдет Всероссийский чемпионат по пахоте



Соревнования соберут сильнейших механизаторов из различных регионов России и дружественных стран. Они продемонстрируют свой профессионализм и навыки в обработке поля. Участники чемпионата поборются за главный приз, а также за звание лучшего в соревнованиях по мастерству управления трактором.

«Это не просто соревнования лучших механизаторов страны, это повышение престижа профессии, а значит кадровое укрепление отрасли. Как региону, имеющему сильное сельское хозяйство, нам это важно и полезно», - отметил Роман Бусаргин.