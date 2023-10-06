В Саратовской области пройдет Всероссийский чемпионат по пахоте

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Соревнования соберут сильнейших механизаторов из различных регионов России и дружественных стран. Они продемонстрируют свой профессионализм и навыки в обработке поля. Участники чемпионата поборются за главный приз, а также за звание лучшего в соревнованиях по мастерству управления трактором.«Это не просто соревнования лучших механизаторов страны, это повышение престижа профессии, а значит кадровое укрепление отрасли. Как региону, имеющему сильное сельское хозяйство, нам это важно и полезно», - отметил Роман Бусаргин.