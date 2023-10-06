В Саратовской области пройдет Всероссийский чемпионат по пахоте
Вопросы организации соревнования губернатор Роман Бусаргин обсудил на встрече с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023» в Москве.
Соревнования соберут сильнейших механизаторов из различных регионов России и дружественных стран. Они продемонстрируют свой профессионализм и навыки в обработке поля. Участники чемпионата поборются за главный приз, а также за звание лучшего в соревнованиях по мастерству управления трактором.
«Это не просто соревнования лучших механизаторов страны, это повышение престижа профессии, а значит кадровое укрепление отрасли. Как региону, имеющему сильное сельское хозяйство, нам это важно и полезно», - отметил Роман Бусаргин.
Соревнования соберут сильнейших механизаторов из различных регионов России и дружественных стран. Они продемонстрируют свой профессионализм и навыки в обработке поля. Участники чемпионата поборются за главный приз, а также за звание лучшего в соревнованиях по мастерству управления трактором.
«Это не просто соревнования лучших механизаторов страны, это повышение престижа профессии, а значит кадровое укрепление отрасли. Как региону, имеющему сильное сельское хозяйство, нам это важно и полезно», - отметил Роман Бусаргин.