Социальные предприятия приглашаются к участию во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес»

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Идет прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес».Конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса и НКО, поддержке идей и развития направления корпоративной социальной ответственности.Принять участие могут социальные предприниматели и НКО. Заявку на региональный этап можно подать до 15 октября на сайте (https://moybusiness2024.guu.ru/) и в центре «Мой бизнес» Саратовской области (тел.: 8 (800) 301-43-64).Конкурс проходит в восьми номинациях:-Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;-Лучший проект в сфере социального обслуживания;-Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей;-Лучший проект в культурно-просветительской сфере;-Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;-Лучший проект в сфере социального туризма;-Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества;-Лучший проект в сфере обеспечения занятости, социально активной деятельности лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.Также предусмотрены специальные номинации: «Социальный проект без границ» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов».Конкурс проводится в четыре этапа:▪️До 15 октября – прием заявок на региональный этап конкурса.▪️До 20 декабря – проведение регионального этапа.▪️С 10 января по 1 апреля 2024 года – проведение межрегионального этапа.▪️С 1 апреля по 31 мая 2024 года – проведение федерального этапа.Организатор мероприятия – Минэкономразвития РФ, федеральный оператор конкурса – ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.