Выпускник СГУ Олег Янковский стал «Учителем года России»

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«Учитель года» – это главный педагогический конкурс России. Каждый год все регионы страны болеют за своих кандидатов, а статуэтка «Большого хрустального пеликана» – заветная мечта всех педагогов.В 2023 году конкурс проходил в Подмосковье. После отбора до финала было допущено 90 просветителей, и в течение двух недель они боролись за право пройти в следующий тур, преодолев 6 конкурсных испытаний. На церемонии объявления результатов конкурса были названы имена 4 лауреатов и главного победителя.Перед объявлением результатов с приветственной речью выступили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и председатель Большого жюри конкурса «Учитель года России», ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.Татьяна Голикова поздравила всех присутствующих с Днём учителя и указала на то, что за последние годы престиж учительской профессии повысился в несколько раз. По словам Татьяны Алексеевны, в 2023 году на специальность педагога было подано 905 тысяч заявлений в высшие учебные учреждения, а конкурс составил 12 человек на место.Имена лауреатов конкурса объявляла Татьяна Голикова. Открыв белый конверт, она назвала четырёх педагогов. Ими стали учитель физической культуры государственного общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики «Краснолучская школа №29 имени Героя Советского союза Сафы Хузямовича Хасанова» Антон Кандауров, учитель математики государственного автономного общеобразовательного учреждения «Лицей Иннополис» Арман Костанян, учитель английского языка «Средней общеобразовательной школы № 7» (Грозный) Бэлла Яндиева и учитель физики областного государственного автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс “Алгоритм Успеха”» Белгородской области Михаил Ладных.Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России» стал учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при Посольстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран, выпускник Саратовского университета Олег Янковский.«Есть такое выражение: “За каждым великим мужчиной стоит великая женщина”. Великим я себя не считаю, но за мной стоит великая женщина, Людмила Янковская, моя жена, которая ждёт меня сейчас в Иране. В январе этого года, когда я был не то, что выгоревший, а, скорее, перегоревший, она мне сказала: “Прими участие в МИД-овском этапе конкурса”. Я принял, достиг хороших результатов и пошёл дальше. Я хочу выразить благодарность своей жене, своему вдохновителю. А вдохновлять – это самая главная миссия учителя. Поэтому и она самый настоящий учитель, и вы все тоже настоящие учителя. Ещё я хочу сказать большое спасибо всем, кто за меня болел, и моим ученикам седьмого класса», – сказал обладатель почётного титула.В этом году победитель профессионального конкурса впервые получит главную награду в размере 1 миллиона рублей, а призёры – по 500 тысяч рублей.Олег Игоревич Янковский окончил Институт филологии и журналистики СГУ имени Н.Г. Чернышевского в 2015 году. В этом же году он победил в конкурсе педагогического мастерства «Шаг в профессию». Он был капитаном сборной команды студентов университета на Всероссийском конкурсе «Учитель нового поколения» в Глазове и стал победителем Всероссийского фестиваля «Учитель нового поколения» в Москве.В 2018 году после защиты диссертации на тему «Динамика русских словообразовательных гнёзд: гнёзда с основами *HOD-, *JЬD-, *ŠED-» Олегу Янковскому была присвоена учёная степень кандидата филологических наук. Научным руководителем Олега Янковского выступила заведующий кафедрой русской филологии и медиаобразования на базе МОУ ГЭЛ Ольга Дмитриева. Именно на этой кафедре начинал свой профессиональный путь Олег Игоревич в должности ассистента, а также работал учителем русского языка и литературы в Восточно-европейском лицее.Принято решение, что в 2024 году конкурс «Учитель года» состоится в Саратове – на родине победителя.