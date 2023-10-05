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В Саратове впервые высаживают деревья-крупномеры

Новости
В Саратове впервые высаживают деревья-крупномеры


В Саратове стартовала программа озеленения центральных улиц при поддержке губернатора Романа Бусаргина. Ранее в Саратове никогда не высаживались деревья такого размера.

По советам научного сообщества остановились на породе клен остролистный, так как она лучше подходит для городской среды в нашей климатической зоне. Обхват ствола выбранных для посадки молодых деревьев составляет 12-15 см и уже имеется сформированная крона.

«При высадке новых саженцев, закупленных по региональной программе, осуществляется грамотный подход к подготовке посадочного места. Проводится выборка имеющегося грунта, представляющего из себя смесь песка, щебня, кирпича, асфальта и почвы, в объеме не менее одного кубометра. На его место засыпается плодородная почва, которая позволит обеспечить потребность высаживаемых саженцев в необходимых питательных веществах, что несомненно повлияет на их приживаемость и состояние,» - прокомментировал ход посадки крупномеров первый заместитель начальника управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области Максим Шепталов.

При выкопке и перевозке саженцев сохранен ком земли, в котором произрастает его корневая система. Объем кома обеспечивает максимальную защиту корневой системы и улучшает приживаемость растений на новом месте.
Для дальнейшего ухода за деревьями предусмотрена современная система полива, доставляющая влагу непосредственно к корневой системе в глубине почвы.

Состояние зеленых насаждений города Саратов – тема, волнующая многих граждан, так как озеленение является одной из основ экологического качества среды проживания. Поэтому задача по сохранению имеющихся и высадке новых саженцев постоянно находится на контроле у руководства области, города и министерства природных ресурсов и экологии.