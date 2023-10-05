Жители Саратова продолжают выбирать службу по контракту

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На мероприятии горожане могли узнать информацию об условиях поступления и порядке прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ.«Наша Родина обзавелась еще одной датой, которая является очень патриотической датой. Уже приходят, записываются. Из числа студентов… Самое важное качество - это быть патриотом своей страны, ну и желание служить по контракту, знать военное дело, изучать военное дело», - отметил офицер службы отбора на военную службу по контракту города Саратова Виталий Федоров.Напомним, при поступлении на военную службу по контракту граждане проходят подготовку в штурмовых подразделениях и центрах подготовки, где могут получить новые военно-учетные специальности, такие как пулеметчики, гранатометчики и другие.Узнать о службе по контракту подробнее можно: на горячей линии 117; в пунктах отбора (по месту жительства); в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20; на сайте службапоконтракту.рф; через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале «Госуслуги».