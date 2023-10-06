В Саратовской области разработают меры поддержки производителей беспилотников

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Зампред правительства – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин представил программу развития БПЛА в регионе. Согласно документу, определены предприятия, которые станут ключевыми участниками проекта в части разработки, стандартизации и серийного производства дронов и комплектующих к ним. Губернатор поручил профильному министерству продумать меры поддержки этих компаний.«Любая поддержка, которая сможет простимулировать предприятия будет полезной. Во-первых, это должны быть наши российские производители или занесенные в реестр Минпромторга. Необходимо продумать программу интеграции с различных направлений: геология, служба спасения, лес, сельское хозяйство и т.д. Мы должны заинтересовать рынок в этом направлении, а сделать мы это сможем только, когда начнем ему чем-то помогать. Важно, чтобы в 2025 году у нас была уже выстроенная платформа, которая будет пользоваться спросом», - отметил губернатор Роман Бусаргин.Кроме того, в следующем году для отрасли беспилотной авиации планируется создать специальности на базе не только учреждений среднего профессионального образования, но и вузов. В проекте планируется участие СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Вавиловский университет. Роман Бусаргин поставил задачу продумать, какая нужна материальная база для обучения студентов.