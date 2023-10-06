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Учреждения здравоохранения области к отопительному сезону готовы

Новости
Работа по подключению объектов ГУЗ области к теплу находится на ежедневном контроле регионального минздрава.
Учреждения здравоохранения области к отопительному сезону готовы



В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха в Саратовской области постепенно начинается отопсезон. Роман Бусаргин поручил главам районов проводить ежедневный мониторинг средней температуры в учреждениях социальной сферы и решать, где необходимо давать отопление. Под особым контролем находятся соцобъекты с круглосуточным пребыванием людей.

В первую очередь к теплоносителю подключаются учреждения стационарного типа (перинатальные центры, взрослые и детские больницы), имеющие собственные котельные и индивидуальные тепловые пункты. Подключение объектов здравоохранения к централизованным тепловым сетям и источникам осуществляется по согласованию с ресурсоснабжающими и управляющими организациями. Заявки в теплоснабжающие организации поданы.

Министерством здравоохранения области, руководителями медицинских организаций совместно с муниципалитетами предпринимаются меры, необходимые для того, чтобы тепло поступило в максимальное количество больниц и поликлиник в ближайшие дни с минимально возможными нештатными ситуациями.

«Процесс подключения объектов здравоохранения к теплу идет планово. К текущему отопительному сезону отрасль начала готовиться заблаговременно, практически сразу же после окончания прошлого отопсезона.

Во всех учреждениях своевременно проведены осмотры зданий с составлением соответствующих актов, разработаны, утверждены и реализованы планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, составлены сметы расходов на ремонты, проведены сезонные подготовительные работы (ремонт систем отопления, замена труб горячего и холодного водоснабжения, ремонт котлов и прочие работы).

К зиме мы начали готовиться еще весной. Главное для нас – чтобы при наступлении холодов в наших учреждениях пациентам было тепло и комфортно», - подчеркнул министр здравоохранения области Олег Костин.

Если у пациентов или их родителей есть замечания по температуре в палатах, они могут обратиться к администрации учреждения для оперативного принятия необходимых мер.