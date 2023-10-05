Предприниматели приобрели более 27,5 тысяч патентов
В Саратовской области по итогам первого полугодия 2023 года количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, составило 18 001. Они приобрели более 27,5 тысяч патентов.
Для обеспечения «бесшовного перехода» плательщиков единого налога на вмененный доход на патент на региональном уровне с 2021 года сфера применения патентной системы налогообложения расширена с 79 до 100 видов деятельности без ограничений для торговли, общепита и перевозок по площади объектов или количеству транспортных средств.
«Высокая степень востребованности данного налогового режима также подтверждается девятикратным увеличением количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также десятикратным увеличением количества приобретенных патентов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Напомним, с 1 января 2021 года согласно нормам Налогового кодекса РФ предприниматели на патентной системе налогообложения могут уменьшить стоимость патента полностью или частично на сумму исчисленных и уплаченных в периоде действия патентов обязательных страховых взносов и пособий. Предприниматели без наёмных сотрудников могут уменьшить налог до нуля. Индивидуальные предприниматели с наемными работниками могут уменьшать стоимость патента максимум на 50%.
Министерство экономического развития области
Для обеспечения «бесшовного перехода» плательщиков единого налога на вмененный доход на патент на региональном уровне с 2021 года сфера применения патентной системы налогообложения расширена с 79 до 100 видов деятельности без ограничений для торговли, общепита и перевозок по площади объектов или количеству транспортных средств.
«Высокая степень востребованности данного налогового режима также подтверждается девятикратным увеличением количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также десятикратным увеличением количества приобретенных патентов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Напомним, с 1 января 2021 года согласно нормам Налогового кодекса РФ предприниматели на патентной системе налогообложения могут уменьшить стоимость патента полностью или частично на сумму исчисленных и уплаченных в периоде действия патентов обязательных страховых взносов и пособий. Предприниматели без наёмных сотрудников могут уменьшить налог до нуля. Индивидуальные предприниматели с наемными работниками могут уменьшать стоимость патента максимум на 50%.
Министерство экономического развития области