Предприниматели приобрели более 27,5 тысяч патентов

просмотров: 40

Для обеспечения «бесшовного перехода» плательщиков единого налога на вмененный доход на патент на региональном уровне с 2021 года сфера применения патентной системы налогообложения расширена с 79 до 100 видов деятельности без ограничений для торговли, общепита и перевозок по площади объектов или количеству транспортных средств.«Высокая степень востребованности данного налогового режима также подтверждается девятикратным увеличением количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также десятикратным увеличением количества приобретенных патентов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Напомним, с 1 января 2021 года согласно нормам Налогового кодекса РФ предприниматели на патентной системе налогообложения могут уменьшить стоимость патента полностью или частично на сумму исчисленных и уплаченных в периоде действия патентов обязательных страховых взносов и пособий. Предприниматели без наёмных сотрудников могут уменьшить налог до нуля. Индивидуальные предприниматели с наемными работниками могут уменьшать стоимость патента максимум на 50%.Министерство экономического развития области