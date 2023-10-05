Зеленое движение ЭКА приглашает к участию во всероссийских конкурсах

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Если вы уже имеете опыт в лесовосстановлении или давно хотите стать организатором посадок в вашем регионе, то приглашаем к участию! Сейчас самое время, чтобы найти участки, где нужно посадить лес, договориться о посадочном материале и собрать команду волонтеров. Подробная инструкция поможет разобраться со всеми этапами деятельности.Самые активные участники получат денежные призы. Конкурс проходит до 30 октября. Подробная инструкция, как организовать посадку леса и принять участие в конкурсе – по ссылке: https://vk.cc/cqwQEr.Городские праздники «Зеленая система»:Уже в 12 городах прошли городские экологические праздники «Зеленая система».До 1 ноября присоединяйтесь к «Зеленой системе» – городскому празднику со сбором вторсырья, пунктом обмена вещами и книгами, веселыми играми и квестами.Организовать праздник может каждый желающий, самых активных ждут денежные призы. Организаторы расскажут, как подготовить и провести мероприятие, и помогут пригласить единомышленников в вашем городе. Подробная инструкция прилагается: https://зеленаясистема.рф.Уборки природных территорий «Зов природы»:Стартовал всероссийский конкурс волонтерских уборок «Зов природы», который продлится до 18 ноября. Каждый желающий может организовать уборку территорий с раздельным сбором отходов и получить призы!Проведите субботник вместе с компанией друзей или семьей. Важное условие: нужно собрать отходы раздельно и отнести их в пункт приема или в специальные контейнеры для вторсырья.Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Подробные условия участия в конкурсе: https://конкурсзовприроды.рф/.