5 октября 2023 ЧЕТВЕРГ
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16:00 | 05 октября
Предприниматели приобрели более 27,5 тысяч патентов
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В Саратове впервые высаживают деревья-крупномеры
15:00 | 05 октября
Зеленое движение ЭКА приглашает к участию во всероссийских конкурсах
14:00 | 05 октября
Более 2 тысяч обращений поступило в региональный минтруд от жителей области через социальные сети с начала года
13:00 | 05 октября
Киноленты фестивальной программы «Киновертикали» можно будет посмотреть по Пушкинской карте
12:30 | 05 октября
Жители Саратова продолжают выбирать службу по контракту
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Обзор мнений о трансформации высшего образования в России представил журнал «Позитивные изменения»
12:11 | 05 октября
Почти 80% школьников считают, что роботы могут помогать в уроках ИЗО и литературы
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Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Узбекистан вырос на 35%
11:55 | 05 октября
Ситуация в экономике требует создания транспортного альянса стран БРИКС
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Зеленое движение ЭКА приглашает к участию во всероссийских конкурсах

Новости
Проект Posadiles.ru совместно с платформой Ecowiki.ru запустили конкурс для волонтеров, в котором могут принять участие совершеннолетние жители всех регионов России.

Зеленое движение ЭКА приглашает к участию во всероссийских конкурсах


Если вы уже имеете опыт в лесовосстановлении или давно хотите стать организатором посадок в вашем регионе, то приглашаем к участию! Сейчас самое время, чтобы найти участки, где нужно посадить лес, договориться о посадочном материале и собрать команду волонтеров. Подробная инструкция поможет разобраться со всеми этапами деятельности.

Самые активные участники получат денежные призы. Конкурс проходит до 30 октября. Подробная инструкция, как организовать посадку леса и принять участие в конкурсе – по ссылке: https://vk.cc/cqwQEr.

Городские праздники «Зеленая система»:

Уже в 12 городах прошли городские экологические праздники «Зеленая система».

До 1 ноября присоединяйтесь к «Зеленой системе» – городскому празднику со сбором вторсырья, пунктом обмена вещами и книгами, веселыми играми и квестами.

Организовать праздник может каждый желающий, самых активных ждут денежные призы. Организаторы расскажут, как подготовить и провести мероприятие, и помогут пригласить единомышленников в вашем городе. Подробная инструкция прилагается: https://зеленаясистема.рф.

Уборки природных территорий «Зов природы»:

Стартовал всероссийский конкурс волонтерских уборок «Зов природы», который продлится до 18 ноября. Каждый желающий может организовать уборку территорий с раздельным сбором отходов и получить призы!

Проведите субботник вместе с компанией друзей или семьей. Важное условие: нужно собрать отходы раздельно и отнести их в пункт приема или в специальные контейнеры для вторсырья.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Подробные условия участия в конкурсе: https://конкурсзовприроды.рф/.