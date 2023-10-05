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Более 2 тысяч обращений поступило в региональный минтруд от жителей области через социальные сети с начала года

Новости
Через автоматизированную систему мониторинга обращений жителей в социальных сетях «Инцидент Менеджмент», а также через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» с начала года в министерство труда и социальной защиты области поступило 2040 сообщений от жителей региона.

Более 2 тысяч обращений поступило в региональный минтруд от жителей области через социальные сети с начала года

Сообщения касались вопросов социального обслуживания и социальной защиты, материнского капитала, организации отдыха детей в оздоровительном лагере, трудоустройства безработных и других тем.

Большое количество обращений поступило от военнослужащих и их семей по вопросам оказываемой в регионе помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Поступают вопросы, касающиеся льготного проезда. Родители школьников спрашивают, переходят ли оставшиеся на льготной транспортной карте поездки на следующий месяц.

Министерство уточняет, что оставшиеся на карте поездки на следующий месяц не переходят. Пополнять свою льготную транспортную карту для проезда необходимо ежемесячно, начиная с 15 числа каждого месяца. Оплатить можно как 25, так и 50 поездок на месяц стоимостью 75 или 150 рублей соответственно. Если льготник в текущем месяце пополнил карту на 25 поездок, но их не хватило, он может докупить еще 25 поездок до 14 числа текущего месяца.

Напомним, платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет гражданам через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти и в группах в социальной сети ВКонтакте направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.