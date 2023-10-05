Киноленты фестивальной программы «Киновертикали» можно будет посмотреть по Пушкинской карте

просмотров: 97

С 1 сентября на площадках муниципальных кинозалов Саратовской области, учреждений образования и саратовских кинотеатров «Oskar» и «Happy Cinema» прошли фестивальные показы восьми фильмов конкурсной программы профессиональных режиссеров.Приз зрительских симпатий за лучший фильм 2023 года профессиональных режиссеров, снятый для детей и юношества получит кинолента, набравшая наибольшее количество голосов. Награждение состоится 10 октября в 15.00 в Синем зале к/т «Победа».Показы фильмов в рамках Х Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» будут проходить на безвозмездной основе для учащейся и студенческой молодежи.Посмотреть фильмы вне конкурсной программы можно по программе «Пушкинская карта».С перечнем художественных фильмов, показы которых начались в сентябре, можно ознакомиться на главной странице сайта киновертикальсаратов.рф в разделе «Программа фестиваля».Проект «X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.