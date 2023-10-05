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Киноленты фестивальной программы «Киновертикали» можно будет посмотреть по Пушкинской карте

Новости
В рамках Х Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» с сентября по декабрь проходят тематические кинопоказы на площадках муниципальных кинозалов и учреждений образования, которые предназначены для школьников и студентов региона.
Киноленты фестивальной программы «Киновертикали» можно будет посмотреть по Пушкинской карте



С 1 сентября на площадках муниципальных кинозалов Саратовской области, учреждений образования и саратовских кинотеатров «Oskar» и «Happy Cinema» прошли фестивальные показы восьми фильмов конкурсной программы профессиональных режиссеров.

Приз зрительских симпатий за лучший фильм 2023 года профессиональных режиссеров, снятый для детей и юношества получит кинолента, набравшая наибольшее количество голосов. Награждение состоится 10 октября в 15.00 в Синем зале к/т «Победа».

Показы фильмов в рамках Х Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» будут проходить на безвозмездной основе для учащейся и студенческой молодежи.

Посмотреть фильмы вне конкурсной программы можно по программе «Пушкинская карта».

С перечнем художественных фильмов, показы которых начались в сентябре, можно ознакомиться на главной странице сайта киновертикальсаратов.рф в разделе «Программа фестиваля».

Проект «X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.