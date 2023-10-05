Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Узбекистан вырос на 35%

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В состав узбекистанской делегации вошли представители компаний из разных сфер – производство низковольтного и высоковольтного электрощитового оборудования, переработка масличных культур, закупка сельхозпродукции и продуктов питания.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Сегодня состоялась официальная встреча с участием представителей министерства экономического развития, ТПП региона, АО «РЖД - Логистика», саратовскими и узбекистанскими предпринимателями.«Наш регион давно и плотно сотрудничает с Республикой Узбекистан. Сформирована насыщенная двусторонняя повестка, расширяется договорно-правовая база, между Саратовом и Самаркандом установлены побратимские отношения. Регулярно осуществляется обмен визитами различного уровня. В этом году наши предприниматели успешно представили продукцию на выставке «ИННОПРОМ Центральная Азия» в Ташкенте. Был подписан ряд соглашений, заключены экспортные контракты. Конечно, ключевым направлением взаимодействия остается торгово-экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота между Саратовской областью и Республикой Узбекистан вырос более чем на 16%. За первое полугодие этого года мы видим рост почти на 35%», - рассказала заместитель министра экономического развития области Елена Сафонова.«Наша заинтересованность в Саратовской области связана, прежде всего, с доступной логистикой закупок масличного сырья, муки, зерна для дальнейшей реализации в Узбекистане и соседних странах – Афганистане, Таджикистане. Уверен, что нам удастся найти точки соприкосновения для плодотворного сотрудничества», - отметил директор СП ООО «BO'STON FOOD COMPANY» Рустамбек Олимбеков.В B2B переговорах с узбекистанскими партнерами приняли участие представители 16 саратовских предприятий, в их числе производители сельхозпродукции, макаронных изделий, кондитерских изделий, фасовочно-упаковочного оборудования, минеральной воды, геотекстиля.Также в рамках программы пребывания делегации состоятся выезды на производственные площадки саратовских предприятий - ООО «Юфенал», ООО «АВРОРА», завода «Империя соков», ОАО "Пугачевский элеватор".Отметим, что в настоящее время в Казани проходит III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Это одно из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере.