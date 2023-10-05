Памятники Маркса получили границы территории

просмотров: 103

На этой неделе для трех объектов культурного наследия, которые расположены в Марксе, комитетом культурного наследия области установлены границы территории. В связи с принятым документами, на этих землях запрещено новое строительство, за исключением воссоздания исторической среды.Соответствующие приказы были утверждены для объектов:Регионального значения «Здание пастората» (пр. Ленина, 7)Муниципального значения «Магазин, кон. ХIХ в.» (ул. Кирова, 39)Муниципального значения «Усадьба Кенингофт, нач. ХХ в.» (ул. Кирова, 35)