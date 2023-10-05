В Саратове состоялся финал XI Открытого Областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области среди юношей и девушек

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1280 детей и подростков всей области испытали свои силы в самом массовом виде спорта.Неподдельные эмоции, настоящий спортивный азарт, волю к победе проявили юные футболисты в ходе соревнований.Торжественное закрытие и вручение заслуженных наград состоялось 4 октября на стадионе «Авангард». Призы вручали Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, главный судья соревнования, стоявший у истоков движения дворового футбола, Николай Мозговой и главный тренер ФК «Сокол» Денис Бояринцев.Команды, ставшие победителями, получили сертификаты на строительство новых мини-футбольных площадок. Остальным спортсменам по уже сложившейся традиции подарили футбольные мячи.Турнир по дворовому футболу 2023 года занял свое свое место в истории детско-юношеского спорта. Незабываемые моменты футбольного праздника смотрите в нашем фоторепортаже.