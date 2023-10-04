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Михаил Торгашин: корпоративный спор не должен касаться штатной работы завода АИТ

Новости
Михаил Торгашин: корпоративный спор не должен касаться штатной работы завода АИТ


Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин провел встречу с работниками ООО «Завод АИТ» и обсудил планы развития с генеральным директором Станиславом Егоровым.

«Завод производит нужную для страны продукцию. Увидел, что производственные площадки работают. Есть уверенность вашего руководства, что инвестпрограммы и реконструкция основных фондов продолжатся. В перспективе – автоматизация процессов, расширение номенклатуры, диверсификация, которая откроет перед предприятием новые возможности», - отметил на встрече с работниками ЗАИТ Михаил Торгашин.

На предприятии действует антикризисная программа, призванная освободить предприятие от долгов в ходе конкурсного производства, а в дальнейшем - упрочить позиции на рынке щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов. При этом спрос на продукцию саратовского завода стабилен, в первую очередь, за счет заказов в контуре Трансмашхолдинга. По итогам 8 месяцев 2023 года выручка предприятия выросла на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а средняя зарплата работников прибавила 16%. Команда завода участвует в программах ТМХ, направленных на развитие корпоративной солидарности сотрудников, в том числе, спортивных и профессиональных состязаниях.

Перед Правительством области стоит задача максимального содействия в возвращении в нормальное русло предприятий, находящихся в сложной экономической ситуации, и защиты их работников. Недопустимо, чтобы корпоративные, деструктивные споры вокруг активов ЗАИТ касались коллектива и штатной работы предприятия, подчеркнул Михаил Торгашин.

В свою очередь, генеральный директор Станислав Егоров заверил, что завод, недавно отметивший 90-летний юбилей, выполняет инвестиционные программы и сохраняет коллектив - главную ценность предприятия.