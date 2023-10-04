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На ПривЖД прошли мероприятия в честь 20-летия ОАО «РЖД»

Новости
Подвели итоги работы с 2003 года и сыграли в интеллектуальную игру
На ПривЖД прошли мероприятия в честь 20-летия ОАО «РЖД»


В саратовском историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное мероприятие в честь 20-летия ОАО «РЖД». В нём приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Николай Федосеев, начальник Приволжской магистрали Сергей Альмеев, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, сотрудники ПривЖД и ветераны железнодорожного транспорта.

На ПривЖД прошли мероприятия в честь 20-летия ОАО «РЖД»

– Хочу сказать слова искренней благодарности коллективу Приволжской магистрали за ежедневную и очень тяжёлую работу, которая способствует развитию железнодорожного транспорта. Желаю всем счастья, процветания и дальнейшего развития Приволжской магистрали и в целом ОАО «РЖД», – сообщил Сергей Альмеев.

В ходе мероприятии были озвучены основные показатели работы Приволжской магистрали за 20 лет. В частности, с 2003 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги было отправлено 270 млн пассажиров, а суммарный пассажирооборот составил около 95 млрд пассажиро-километров. Погрузка за аналогичный период составила более 753 млн тонн, что сопоставимо с весом 94 тысяч скульптур «Родина-мать зовёт!».
Начиная с 2003 года, на Приволжскую железную дорогу поступили 665 пассажирских вагонов, более 320 локомотивов, 26 электропоездов и 18 рельсовых автобусов различных серий. В целом по инвестиционной программе ОАО «РЖД» на обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры Приволжской магистрали за 20 лет было направлено около четверти триллиона рублей.

– У правительства Саратовской области и ОАО «РЖД» сложились многолетние партнёрские отношения. Ваша компания – крупнейший налогоплательщик региона. За 20 лет в региональный бюджет перечислено более 90 млрд рублей, – отметил Роман Бусаргин.
В ходе торжественного мероприятия 120 сотрудников и ветеранов железнодорожного транспорта получили региональные и корпоративные награды из рук почетных гостей. Самым возрастным награждённым стал 98-летний участник Великой Отечественной войны Пётр Дмитриевич Колчин, которому присвоили звание «Почётный ветеран Приволжской железной дороги».

После праздничного концерта 15 команд по 7 человек приняли участие в интеллектуальной игре, в рамках которой ответили на вопросы их разных областей знаний.