Министр Наталья Трошина приняла участие в расширенном заседании секретариата Всемирного русского народного собора

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Направлений деятельности у Всемирного русского народного собора и его региональных отделений достаточно много: взаимодействие епархий и митрополий Русской православной церкви с органами власти и другими ведомствами в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, института семьи и материнства; совместная деятельность по решению вопросов демографии, организация информационно-разъяснительной работы по профилактике искусственного прерывания беременности (против абортов), системная работа по работе с семьями, женщинами, попавшими в трудные жизненные обстоятельства и многие другие вопросы.Участники заседания поделились опытом организации работы у себя в субъектах. Был представлен интересный опыт Санкт-Петербурга, Орловской, Костромской, Волгоградской, Сахалинской областей, республик Тыва и Кабардино-Балкарии, ХМАО и других регионов. Среди вопросов обсуждалось создание в регионах России коллегиальных органов по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующих комиссий на площадке региональных общественных палат.«Отмечу, что органы власти области активно взаимодействуют с Саратовской митрополией по вопросам укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей; по оказанию гуманитарной помощи бойцам СВО и членам семей, жителям Донбасса и Новороссии.Есть хорошие примеры в социальном проектировании. Они были поддержаны в рамках регионального конкурса социальных проектов НКО. Это социальные проекты, реализуемые в направлении укрепления института семьи и материнства, оказания помощи женщинам в сложных жизненных ситуациях.Например, проект «Помоги сохранить жизнь», направленный на профилактическую работу и консультирование женщин, желающих искусственно прервать беременность, оказание им психологической поддержки; а также проект «Тепло и радость детям!», направленный на профилактику социального сиротства, на укрепление детско-родительских отношений», - сообщила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.