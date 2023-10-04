Жители Саратовской области стали чаще вступать в брак

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С начала года в регионе было произведено 58 649 регистраций актов гражданского состояния, из них 10680 – о браке, что на 2,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.В Саратове зарегистрировали 4911 браков. Больше всего пар узаконили свои отношения в Ленинском отделе ЗАГС – 1374 и во Дворце бракосочетаний – 1715.В Энгельсском районе стало на 1713 семей больше, а в Балаковском – на 881.«Самым «урожайным» на данный момент стал август: поженились 2003 пары, что на 3.7% больше в сравнении с августом 2022 года», - отмечает начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева.